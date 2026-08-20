“Legends” di Guy Stanton con Peter Walsh

IL LIBRO

Inghilterra, 1990. L’eroina invade le strade e falcia giovani vite, sconvolgendo l’opinione pubblica. Il governo Thatcher, consapevole di essere prossimo alla scadenza, cavalca la cronaca lanciando una «guerra alla droga», sul modello di quanto accade in USA. Ma il Regno Unito non è l’America. Mancano i soldi per condurre un’operazione antidroga su larga scala e mancano soprattutto le forze dell’ordine adatte. A eccezione dei Doganieri di Sua Maestà. È così che dei semplici civili, impiegati d’ufficio o addetti ai controlli doganali negli aeroporti, vengono reclutati di fretta, addestrati ancor più in fretta e sommariamente e inviati sul campo come agenti sotto copertura. Il loro primo compito è inventarsi una nuova e credibile storia personale, quella che in gergo si chiama ‘leggenda’. Il loro secondo compito è indossare questa leggenda come una seconda pelle, iniziare una doppia vita e infiltrarsi nei cartelli del narcotraffico per smantellarlo alla radice. Il terzo compito è il più difficile: impedire che la propria ‘leggenda’ li divori. Perché quando inizi una seconda vita finta – piena di pericoli, adrenalina, tradimenti e rischi – è facile dimenticarti chi sei davvero. Ed è questa la prima causa di morte degli agenti infiltrati.

L’AUTORE

Guy Stanton è uno pseudonimo. Nato a Londra nel 1957, è entrato a far parte dell’HM Customs and Excise da adolescente e in trent’anni di carriera ha raggiunto il grado di ufficiale investigativo senior. Considerato uno degli agenti sotto copertura di maggior successo di sempre, ha anche addestrato o tenuto lezioni a forze dell’ordine straniere e nazionali sulle operazioni sotto copertura. In seguito ha lavorato nell’ambito delle investigazioni private.

Peter Walsh è uno scrittore specializzato nella criminalità organizzata. Ha lavorato come giornalista per quindici anni ed è apparso in numerosi documentari televisivi e radiofonici. È stato due volte finalista al premio Gold Dagger della Crime Writers’Association. Il suo libro

più recente, The Betrayer, scritto in collaborazione con Guy Stanton, ha ispirato la serie drammatica di successo di Netflix Legends.