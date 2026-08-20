Case da ristrutturare e affittare, in Trentino contributi fino a 30mila euro: domande dal 24 agosto

Fino a 30mila euro per ogni alloggio recuperato e successivamente destinato alla locazione. Da lunedì 24 agosto si aprono in Trentino le domande per il contributo provinciale rivolto ai privati che intendono risanare immobili di proprietà per affittarli a persone con bisogni abitativi.
La misura dispone complessivamente di 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate fino a lunedì 12 ottobre e i contributi saranno concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Possono presentare domanda i proprietari, anche per quote, di unità immobiliari situate nel territorio della provincia di Trento.
Gli interventi devono comportare una spesa minima di 15mila euro, mentre la spesa massima ammessa è fissata a 50mila euro per ciascuna unità immobiliare. Al termine dei lavori gli alloggi dovranno rientrare nelle categorie catastali comprese tra A/2 e A/7.
Il contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ammessa e può essere maggiorato di ulteriori 5mila euro in presenza delle condizioni previste dal bando. Da qui la possibilità di arrivare fino a 30mila euro per alloggio.
Il proprietario potrà scegliere direttamente l’inquilino, purché rispetti i requisiti previsti. In particolare, il conduttore non potrà essere proprietario esclusivo di un altro alloggio situato entro 40 chilometri dall’immobile affittato. In alternativa sarà possibile ricorrere alla mediazione di enti senza scopo di lucro.
Per i contratti interessati dalla misura sarà applicato un canone agevolato ridotto del 15% rispetto al canone di mercato, secondo quanto stabilito dalla Provincia.