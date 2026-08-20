Salvini sabato a Pinzolo: incontro pubblico con Fugatti e la Lega trentina

Matteo Salvini sarà a Pinzolo sabato 22 agosto per il tradizionale incontro pubblico organizzato dalla Lega trentina. L’appuntamento è fissato alle 17.30 in piazza Carera.

L’appuntamento di Pinzolo è ormai una tappa fissa dell’estate politica trentina. Nell’edizione del 2025 Salvini aveva affrontato sicurezza, grandi opere e futuro dell’Europa, soffermandosi in particolare sul ponte sullo Stretto; Fugatti aveva invece concentrato il proprio intervento su autonomia, spopolamento e grandi carnivori. Per l’edizione di quest’anno non sono ancora stati anticipati i temi degli interventi.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti parteciperà all’iniziativa insieme a numerosi rappresentanti del partito nelle istituzioni. Tra i presenti annunciati dalla Lega ci sono il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la deputata trentina Vanessa Cattoi, il deputato mantovano Andrea Dara, la senatrice Elena Testor e l’europarlamentare Paolo Borchia.

Prevista anche la partecipazione dell’assessore provinciale Roberto Failoni, oltre a consiglieri comunali, segretari e componenti del direttivo provinciale della Lega. Ad aprire gli interventi sarà il segretario provinciale Diego Binelli, padrone di casa dell’appuntamento di Pinzolo.