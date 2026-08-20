Trento, quattro camion con centraline manomesse: 4.400 euro di multe e fermo per tre mesi

Quattro camion con il software delle centraline motore modificato in modo da alterare il funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni. È quanto ha scoperto la Polizia locale di Trento durante una nuova serie di controlli sui mezzi pesanti.

Gli accertamenti sono stati intensificati negli ultimi due giorni e si sono concentrati sui parametri diagnostici dei veicoli industriali e sul funzionamento dei sistemi elettronici destinati al controllo delle emissioni.

In quattro casi gli agenti hanno individuato, secondo quanto comunicato dal Comune di Trento, manomissioni software della centralina motore finalizzate ad alterare il corretto funzionamento dei dispositivi antinquinamento.

Due dei camion interessati erano immatricolati in Bosnia-Erzegovina, uno in Slovacchia e uno in Polonia.

Per i quattro mezzi sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di circa 4.400 euro.

È stato inoltre disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle centraline alterate, con l’obbligo per i proprietari di sostituirle e ripristinare la configurazione conforme alla normativa Euro 6.

Ai camion è stato applicato anche il fermo amministrativo per tre mesi sul territorio nazionale.

La Polizia locale sottolinea come i controlli sui mezzi pesanti siano diventati sempre più tecnologici, permettendo agli agenti di verificare non soltanto documenti e condizioni esteriori dei veicoli, ma anche i parametri dell’elettronica di bordo.