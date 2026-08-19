Allerta gialla in Trentino: temporali, grandine e possibili picchi oltre 100 millimetri

La Protezione civile del Trentino ha emesso un’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte di giovedì 20 agosto fino alle 24 di venerdì 21 agosto su tutto il territorio provinciale.

Secondo le previsioni, già nella prossima notte infiltrazioni di aria instabile potranno favorire temporali locali, anche intensi, in spostamento verso est. La situazione dovrebbe peggiorare soprattutto dal pomeriggio di giovedì, quando le correnti sudoccidentali porteranno precipitazioni diffuse, a tratti intense e localmente temporalesche.

Dopo una possibile attenuazione nella mattinata di venerdì, nel pomeriggio e in serata è attesa una nuova fase di maltempo. Entro venerdì sera gli accumuli medi sono stimati tra 30 e 60 millimetri, con picchi localmente superiori ai 100 millimetri, in particolare nelle aree soggette a stau.

Tra i fenomeni possibili vengono segnalati precipitazioni abbondanti concentrate in poco tempo, frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandinate di piccole e medie dimensioni.

La Protezione civile segnala il possibile verificarsi di ruscellamenti, allagamenti, erosioni e smottamenti, esondazioni, frane e colate rapide, con eventuali conseguenze anche sulla viabilità, sulla circolazione ferroviaria e sulle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

L’invito alla popolazione è a prestare particolare attenzione durante gli spostamenti, evitando corsi d’acqua, sottopassi e versanti instabili, oltre a mettere in sicurezza gli oggetti esposti al vento e a non sostare vicino ad alberi o strutture instabili durante i fenomeni più intensi.