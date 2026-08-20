Trento Aperta: gli appuntamenti culturali del fine settimana

Due appuntamenti culturali animano il fine settimana di Trento Aperta, con iniziative rivolte a bambini, famiglie e appassionati di teatro e musica.

Proseguono gli appuntamenti di Laboratori urbani – Per fare un albero, la rassegna dedicata ai più piccoli che, ogni venerdì pomeriggio e sabato mattina, anima parchi e piazze della città.

Venerdì 21 agosto, dalle 17.30 alle 19.30, il parco di Gocciadoro ospiterà Bonsai rave, un laboratorio musicale per esplorare il parco attraverso l’ascolto e scoprirne i suoni nascosti. Bambine e bambini dai 5 ai 12 anni saranno guidati alla ricerca delle voci e dei rumori della natura. I suoni raccolti diventeranno tracce musicali e confluiranno in una composizione techno, dando vita a un paesaggio sonoro da ascoltare e danzare.

L’attività, a ingresso libero e gratuito, è curata dall’associazione La seggiolina vagante, con la collaborazione artistica del ricercatore e musicista elettronico Ardan Dal Rì. Al parco sarà presente anche Beatrice di Gelatomania con la sua gelateria ambulante, per un dolce spuntino.

In caso di maltempo, l’evento si terrà al piano terra della Biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, in piazza Dante. L’appuntamento sarà replicato sabato 22 agosto, dalle 10.30 alle 12.30, sempre al parco di Gocciadoro.

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna a Montevaccino Risalite, il festival di arte e teatro dedicato alla sperimentazione giovanile, organizzato dall’associazione Spazio PierA. Per tre giorni, le vie, i boschi e le piazze del paese ai piedi del Calisio ospiteranno un ricco programma di concerti, spettacoli di danza, performance teatrali, mostre fotografiche, passeggiate e attività per famiglie. Giunta alla quarta edizione, la rassegna esplora quest’anno il tema del Confine, inteso non soltanto come limite geografico, ma anche come spazio di identità, tensione, incontro e scambio. La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita; per gli spettacoli teatrali è invece consigliata la prenotazione del biglietto, al costo di 5 euro.

Fonte: Comune di Trento, con il programma completo del Risalite Festival e degli altri appuntamenti.