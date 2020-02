Assorbenti in Scozia gratis? Il Periodo mestruale e’ quasi legge

Sarebbe il primo paese ad approvare una legge che parla del Periodo femminile: gli assorbenti per le donne saranno presto gratis?

La legge si chiama Period Products Scotland Bill, votata in parlamento con 112 sì, 9 no e un astenuto, attende la sua approvazione definitiva.

Qui in Italia da anni il tema resta sul tavolo: qui da tempo si discute ancora di tampon tax, un disegno di legge rivolto a ridurre l’Iva dal 22% al 5% su assorbenti e tamponi che le donne usano nel Periodo mensile.

La Scozia ha approvato il Period Products Scotland Bill, un provvedimento che renderà totalmente gratuiti quei prodotti per l’igiene femminile che le donne sono obbligate a comprare mensilmente.

I prodotti vanno dagli assorbenti ai tamponi interni. Dagli slip lavabili alla coppetta lunare.

Non sono state chiarite le diverse tipologie di prodotto ammesse. Attualmente la spesa di quei giorni varia dal minimo dei 10 euro a cifre piu’ pesanti per chi avesse specifici disturbi. In taluni casi comprendendo il farmaceutico si possono spendere anche 50 euro. Un aiuto non da poco nell’arco della vita. (MC)