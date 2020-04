Boris non ha mai parlato di immunità di gregge, ora #restiamoumani

La notizia del ricovero di Boris Johnson ha provocato risate e becera ilarità da parte di molti progressisti ma anche di qualche persona di destra attanagliata dall’odio smodato verso qualsiasi cosa non sia italiana.

Si sono susseguite battute come “Prepariamoci a perdere Boris Johnson“, riferito al (presunto) “Preparatevi a perdere i vostri cari“, o altre offese gratuite a un Primo Ministro che come unica colpa ha quella di aver detto al suo popolo che il rischio era altissimo, mentre in Italia si parlava di “misure efficaci” e si lanciavano hashtag come #abbracciauncinese e #milanononsiferma.

Peccato che Johnson non abbia mai detto né di voler creare l’ormai celebre “immunità di gregge” né di prepararsi a perdere i propri cari. Il discorso del leader conservatore fu infatti di tutt’altro tenore: “Questa è la peggiore emergenza sanitaria di questa generazione. Alcune persone la confrontano con la normale influenza stagionale, ma non è corretto, anche a causa della mancanza di immunità di gregge è molto più pericolosa e si diffonderà ulteriormente e dobbiamo prendere atto che molti perderanno i loro cari prima del tempo“.

La mancanza dell’immunità di gregge, che protegge molti immunodepressi per le malattie per le quali esiste un vaccino – un saluto affettuoso a tutti i no-vax che ora sfottono Johnson – è un problema, ma non è mai stato proposto di contrarre il Coronavirus come soluzione. In secondo luogo, “prendere atto” che ci sarebbero stati morti non è certo la stessa cosa di “abituarsi” a perdere i propri cari.

Si parla addirittura del fatto che Boris Johnson meriti il contagio non avendo voluto chiudere tutto. Peccato che il piano nella fase 1, inasprita dalla fase 2 attualmente in corso, fosse quella di restare a casa, esattamente come sta facendo l’umanissimo, beato e santo Giuseppe Conte.

L’odio cieco che certe persone provano nei confronti dei politici di destra, specie se del mondo anglosassone, rendono evidente quanto falso sia l’hashtag #restiamoumani, sempre in bocca ai soliti pesci lessi per poi essere accantonato in nome dell’ironia e degli auguri di morte.