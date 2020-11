Joe Biden ha annunciato il suo “claim”

Joe Biden si rivolgerà alla nazione in prima serata venerdì, ha confermato che farà la sua chiamata.

Parlerà della sua campagna, per i democratici molto intensa, che spiega la – a sua percezione – schiacciante fiducia.

Da molte ore egli si dice certo che sta per vincere le elezioni presidenziali. Con la giornata di oggi quindi il limite dei voti si è ridotto.

La mossa di Biden ha suscitato un tweet arrabbiato di Donald Trump poco prima delle 18:00.

Trump ha diviso la coscienza civica dei repubblicani: molte donne, giovani e stranieri sono con lui, gli anziani sono contro di lui e lo hanno definito un pazzo.

Il tweet era stato inviato dalla Casa Bianca dove il Presidente avrebbe trascorso la giornata infuriato mentre guardava la televisione e parlava con i confidenti.

Il suo percorso legale per sfidare le elezioni non è chiaro ma in Georgia il riconteggio delle schede è in atto.

Questa di fatto la situazione alle 2.00 ora Italiana notturna.

Che hanno fatto? Avendo diritto Trump ha dichiarato inopportuno definirsi presidente prima della fine: “Joe Biden non dovrebbe rivendicare ingiustamente la carica di presidente. Il procedimento legale è appena iniziato!”

Joe Biden parlerà tra poche ore. In ogni caso. La sua decisione dopo il primo conteggio in cui la sottigliezza dei 300 mila voti circa che sarebbero il limite minimo è statisticamente valida in ottica probabilistica. Quindi si è detto pronto per il suo discorso alla nazione. Il preciso orario e le argomentazioni non sono ancora stati anticipati.

Martina Cecco