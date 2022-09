Festival dello sport, quinta edizione: immagini dal Festival

Iniziato al Teatro Sociale di Trento, con il tutto esaurito ed ospiti di eccezione in sala, come Marcell Jacobs, Claudio Marchiso e Fefè De Giorgi, per l’appuntamento inaugurale del Festival dello Sport.

Un momento in cui è stata ricordata la fondamentale valenza dello sport a tutti i livelli, soprattutto dopo il periodo dell’emergenza sanitaria. Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha ricordato come il Trentino sia stato recentemente eletto territorio più sportivo d’Italia e come il rapporto con la Gazzetta dello Sport sia ormai consolidato e forte. Una collaborazione che sarà strategica e da rafforzare, con il sostegno del Comune, dell’Università e del Coni, anche nella prospettiva delle Olimpiadi invernali del 2026.

Gigi Buffon Teatro Sociale Ospiti Fitness Piazza Dante Autografi Inaugurazione Inaugurazione Fotografi Da destra a sinistra: Pierluigi Pardo, Giovanni Malagò (Presidente del CONI), Urbano Cairo (Presidente RCS), Gianni Valenti (vicedirettore Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival), Luca Pancalli (Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico), Vito Cozzoli (Presidente di Sport & Salute), Federica Masolin (giornalista Sky sport)

