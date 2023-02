Donne e pace. Il boia di Abu Dhabi celebra la sua apoteosi

Finché ci saranno queste orribili ipocrisie, le donne continueranno ad essere di serie Z e gli uomini vivranno infelici. Il ruolo delle donne nel mantenimento della pace, nella solidarietà sociale e nel raggiungimento della prosperità per far progredire l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile. Se ne parlerà alla conferenza internazionale in programma ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati, il 21 e 22 febbraio.

Sotto il patrocinio della Sceicca Fatima bint Mubarak, presidente dell’Unione Generale delle Donne (Gwu), il ‘Global Women Summit‘ è organizzato dal Consiglio mondiale delle comunità musulmane insieme all’Unione. “Mentre entriamo in una nuova era di incertezza a causa della pandemia globale, dei conflitti geopolitici e della recessione economica, le donne di diverse razze, fedi e culture dovrebbero unire le forze per affrontare le sfide e contribuire con la loro saggezza alla costruzione della pace, alla ripresa economica e all’inclusione sociale. Il ruolo delle donne leader, come dimostrato durante altre crisi, dovrebbe essere celebrato e promosso per il progresso

dell’umanità”, si legge nella dichiarazione della conferenza.

Al vertice, che durerà due giorni, parteciperanno personalità femminili del mondo politico, leader religiosi, rappresentanti del mondo imprenditoriale, comunitario, culturale e artistico, e figure scientifiche provenienti da oltre 100 Paesi.