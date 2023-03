76esima Mostra dell’Agricoltura

La Mostra dell’Agricoltura 2023 si tiene a Trento il 18 – 19 marzo nei seguenti orari: 08.30 – 19.00, presso il quartiere fieristico nel Polo espositivo Trento Expo in via Briamasco.

Quest’anno la mostra è arrivata alla sua 76esima edizione ed è ormai entrata nella storia della città di Trento come l’appuntamento per eccellenza della primavera trentina.

L’evento è molto atteso in città, nella prima giornata si sono tenute le mostre di gastronomia, giardino, casa, animali e allevamento, tecnologia in edilizia. Nelle vie del centro, per la Fiera di San Giuseppe del 19 marzo, gli spazi si riempiranno di bancarelle di ogni tipo.

La mostra è discretamente specialistica, ma specialmente la parte enogastronomica e la parte dell’allevamento, sono molto frequentate dalle famiglie con bambini: i bambini si appassionano agli animali, sono molti che si fermano per imparare qualcosa e per osservare come si comportano le mucche i cavalli, i poni e anche gli animaletti più piccoli.

Padiglione espositivo degli animali da cortile e da allevamento.

Nella tensostruttura sono ospitati gli animali selezionati dalla Federazione Provinciale Allevatori: mucche, asini, cavalli, capre, pecore e conigli. La sensazione è do essere davvero in una grande stalla.

Nei paraggi sono organizzati come spiega anche il programma della mostra tanti laboratori e le attività ludico-didattiche per adulti e bambini.

Tutto il percorso espositivo della Mostra dell’Agricoltura è intercalato da momenti di assaggio di deliziosi alimenti tipici regionali.

La Mostra è dislocata su 10 mila metri quadrati, con padiglioni interni e piazzali esterni dove sono allocati in particolare piante e macchinari da giardino, pannelli solari e grandi impianti. Non sono presenti polli e volatili a causa dell’allarme aviaria.

Per i bambini l’occasione è buona per sperimentare la salita a cavallo, i laboratori e i giochi educativi organizzati nell’area dedicata. Tra le iniziative anche quella di “adotta una mucca”.

Gli animali non possono essere toccati, ma solo guardati. Naturalmente gli animali portati nel padiglione si distinguono per le caratteristiche di qualità, come espresso sui cartellini dell’Expo Mostra Agricoltura di Trento.

Parallelamente alla mostra si tiene, per la festa omonima, nelle vie del centro storico di Trento, la tradizionale Fiera di San Giuseppe. MC