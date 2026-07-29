Possibili PFAS nelle falde di Trento Nord, Coppola chiede verifiche e dati pubblici

Fare chiarezza sulla possibile presenza di PFAS nelle acque sotterranee e rendere pubblici gli studi ambientali relativi al sito di interesse nazionale di Trento Nord e allo scalo Filzi.

È quanto chiede la consigliera provinciale Lucia Coppola, di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nuova interrogazione rivolta alla Giunta provinciale.

L’iniziativa segue una precedente risposta dell’assessora Giulia Zanotelli, secondo la quale lo scalo Filzi non sarebbe da considerare contaminato. Una conclusione che, secondo Coppola, richiederebbe ulteriori approfondimenti alla luce della documentazione tecnica e dei monitoraggi disponibili.

La consigliera riferisce in particolare di recenti analisi indipendenti su campioni di acque sotterranee, successivamente esaminati dal laboratorio dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente.

Secondo quanto riportato nell’interrogazione, le analisi avrebbero rilevato concentrazioni di PFAS superiori ai limiti normativi in punti riconducibili all’area di Trento Nord e in prossimità della Fossa Maestra, nella zona di Mattarello.

Si tratta di risultati che dovranno essere confermati o esclusi dagli enti pubblici competenti. Coppola chiede pertanto alla Provincia se sia a conoscenza degli esiti delle analisi, quali verifiche siano state effettuate e se siano previste nuove campagne di campionamento.

La consigliera domanda inoltre la pubblicazione degli studi geologici, idrogeologici, ambientali e sanitari utilizzati dalla Provincia, da Rete ferroviaria italiana, dal Consorzio Tridentum e dall’Osservatorio ambientale.

Tra le richieste figurano anche l’inserimento sistematico dei PFAS nei piani di monitoraggio, la verifica delle misure di messa in sicurezza e un aggiornamento sui volumi di terreno contaminato da gestire e sui relativi costi.

Coppola chiede infine che la prosecuzione dei lavori della circonvallazione ferroviaria venga valutata applicando il principio di precauzione e garantendo la pubblicazione tempestiva dei risultati delle analisi.