Controlli tra Ledro e Val del Chiese: 15 multe e una patente ritirata

Quindici contravvenzioni, sanzioni per un totale di circa 1.203 euro e una patente ritirata. È il bilancio del servizio straordinario svolto dai Carabinieri motociclisti sulle principali strade della Val di Ledro e della Val del Chiese.

I controlli sono stati intensificati anche in seguito al grave incidente stradale avvenuto il 12 luglio nella frazione di Bezzecca. L’attività ha interessato in particolare la strada statale 240 di Loppio e Val di Ledro e la statale 237 del Caffaro, particolarmente frequentate durante l’estate dai mototuristi.

Il servizio è iniziato alle 8 di sabato 25 luglio ed è terminato alle 17.30. I militari, partiti da Arco, hanno raggiunto Ledro e successivamente Tione, effettuando pattugliamenti e posti di controllo nei tratti ritenuti maggiormente pericolosi.

Complessivamente sono stati controllati 28 veicoli, tra cui 24 motociclette prevalentemente di grossa cilindrata, e identificate 34 persone tra conducenti e passeggeri.

Dodici sanzioni, per un totale di mille euro, sono state contestate per sorpassi effettuati senza adeguate condizioni di sicurezza.

In uno dei casi, a un motociclista che disponeva di undici punti sulla patente è stata applicata la sospensione breve di sette giorni prevista per determinate violazioni commesse da conducenti con meno di venti punti.

Un’altra sanzione da 62 euro è stata elevata per la rimozione del dispositivo silenziatore “Db killer”. Sono state inoltre contestate una violazione da 83 euro per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e una da 58 euro per velocità non adeguata alle condizioni della strada.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi fine settimana e fino alla conclusione della stagione estiva.