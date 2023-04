Valorizzazione Area di San Vincenzo. Moranduzzo: “II merito è della Lega”

Il Comune di Trento ha dato il via libera a una proposta che riprogetterà l’area di San Vincenzo, a sud di Trento, dopo il concerto di Vasco Rossi che si è tenuto la scorsa primavera. Lo spazio aperto, sarà utilizzato per eventi musicali oltre che per spazi verdi, impianti sportivi, piste ciclabili e un parcheggio utilizzabile anche per pullman.

Il piano di riqualificazione prevede anche un’attenzione paesaggistica e un mix di funzioni volte a rendere l’area fruibile in modo continuativo durante tutto l’anno. La parte centrale sarà adibita a grandi eventi, con sezioni di posti a sedere che fungono anche da spazi verdi quando non si svolgono spettacoli, mentre un’area a sud sarà dedicata ai campi sportivi.

Soddisfatto il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che ha affermato: “La Giunta comunale ha ritenuto che sarebbe stato uno spreco utilizzare quei 25 ettari solo per qualche manciata di eventi musicali all’anno. Abbiamo dunque pensato di trasformarli in un grande parco urbano con attrezzature e campi sportivi (da calcio, basket, volley, calcetto, ginnastica), percorsi per biciclette, skiroll e roller, punti di ristoro, un grande parcheggio (che potrà essere utilizzato anche come attestamento).

Naturalmente al centro ci sarà la Music Arena, che però in assenza di concerti sarà un prato a disposizione di tutti. In questo modo l’area San Vincenzo potrà essere frequentata quotidianamente dagli sportivi o da chi vuole fare una pedalata, una passeggiata o un picnic”.

Di diverso avviso il Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo, che in una nota ha affermato: “Nella sua recente intervista a un quotidiano locale ancora una volta il sindaco di Trento non ha posto la dovuta attenzione agli sforzi fatti dalla Lega a livello provinciale per la riqualificazione dell’area di San Vincenzo sminuendo il lavoro che è stato fatto nel portare Vasco Rossi a Trento e trasformare un evento storico come un’ occasione unica per rilanciare un’area abbandonata da più di 20 anni da un centrosinistra immobilista che aveva acquistato quel terreno per 25 milioni di euro lasciandolo poi abbandonato per tutti questi anni.

Del resto non pare proprio che il Sindaco Ianeselli sia tanto diverso da chi lo ha preceduto e lo dimostra per come manifesta le sue idee circa lo sviluppo dell’area. Fosse stato per lui e per il centro-sinistra quell’area sarebbe ancora in uno stato di abbandono”.

Il Consigliere della Lega sull’area di San Vincenzo ha poi voluto aggiungere: Negli ultimi vent’anni si è tanto parlato dello sviluppo di quel terreno, passando dalla cittadella militare a un lido, ma senza trovare alcuna soluzione se non quella che poi proprio Fugatti ha con coraggio trovato, trasformarla nella Trentino Music Arena che tanto successo ha riscontrato durante il concerto di Vasco e che continuerà a farlo richiamando turisti e amanti della musica e dello spettacolo da tutto il Paese”.