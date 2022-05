Vasco Rossi: i primi fans sono entrati (correndo) a partire dalle 9.00

Affrettatevi, poco da aggiungere, perché i fans sono già li: dalla mattina si sono aperti i cancelli dei varchi delle aree concerto, che sono localizzate all’altezza della Rotatoria del fast food e sono centinaia le persone già allocate nella enorme e meravigliosa arena della Trento Music Arena, predisposta e inaugurata da Vasco Rossi, ieri con il concerto per i fans dei club e oggi per tutti gli altri.

Tutta la Cittadella del Blasco sta prendendo vita in queste ore e – a prescindere da come la si pensi – l’iniziativa è molto corposa, si tratta di una enorme disposizione di aziende che curano catering, bibite, birra e anche merchandising. Le aree della cittadella, fattualmente, si espandono dal quartiere di San Bartolomeo alla ciclabile, dalla Tangenziale all’area San Vincenzo. Peccato che i criptici trentini non abbiano scelto di dare anche spazio a una maggiore promozione anche per i servizi correlati al concerto, perché i lavoratori che sono presenti per far alleviare la fame, la sete e tutte le necessità primarie, sono molti e l’atmosfera “sounds good”.

Per come è organizzato, ora come ora, l’evento – buonsenso permettendo – promette di essere godibile per tutti, anche per le famiglie, perché lo spazio per la sicurezza è davvero ampio e ci sono margini assolutamente credibili per potersi vivere un concerto in pace, anche se è la “prima” promette bene: la sicurezza dispiegata, sia in termini di volontari che di forze di polizia che di assetto per le emergenze è ingente. Anche per chi ha mobilità limitata non ci sono particolari difficoltà, tranne dal punto di vista della logistica, nel senso che le distanze sono molto ampie e ci sono alcuni limiti per chi utilizza mezzi assistiti.

Ci sono ancora dei biglietti disponibili, sia per i residenti Euregio che per gli altri, l’accesso per l’obliterazione di pass e biglietti è presso l’uscita del Palazzetto dello Sport, si tratta di due container e una casetta di legno. Il costo parte da 51,75 euro.

NOTE

La tangenziale di Trento è stata chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni, dall’uscita 1 all’uscita 3, nel tratto compreso tra località Acquaviva di Mattarello e il ponte di Ravina. La carreggiata nord è il percorso riservato ai pedoni che partono o raggiungono i parcheggi; la carreggiata sud è riservata al parcheggio dei pullman.



Contrariamente a quanto accaduto nella giornata di ieri, via Lidorno – la strada che costeggia l’aeroporto – sarà obbligatoriamente tenuta libera da ogni persona per motivi di sicurezza (il concerto non sarà peraltro visibile da questa posizione, essendo gli autobus parcheggiati lungo la tangenziale).



La centrale operativa raccomanda di utilizzare l’autostrada per raggiungere la Trentino Music Arena: l’A22 è gratuita nel tratto compreso tra Rovereto Nord e Trento Nord fino alle ore 8 di sabato. L’invito agli automobilisti è di imboccare l’uscita di Trento Sud soltanto per raggiungere i parcheggi adiacenti alla Trentino Music Arena. Per entrare nella città di Trento, è consigliabile uscire a Trento Nord. Lavoratori e residenti possono utilizzare per i loro spostamenti la Sp90 Destra Adige.