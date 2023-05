Spray antiorso, strumento di sicurezza per favorire la coesistenza

Il bear spray contiene una forte concentrazione di capseicina, una sostanza urticante. Questo strumento ha una gittata di 8-10 metri e consente di dissuadere l’esemplare aggressivo per una decina di minuti, senza provocare danni all’animale. L’impiego dello spray è consentito negli Stati Uniti, oltre che in numerosi Paesi europei come Slovenia, Slovacchia e Romania, dove la presenza dei plantigradi è particolarmente importante. In queste realtà si è osservato che un’ampia diffusione dello spray facilita la convivenza fra uomo e animale nelle aree forestali. Per questo motivo, la Provincia intende farsi parte attiva nel favorire una legislazione che porti alla legalizzazione di questo strumento per tutti. Il futuro via libera per il personale del Corpo forestale rappresenta solo il primo passo.