La Giunta provinciale ha aggiornato i criteri per la determinazione del personale ATA nelle scuole trentine.

“In un contesto di diffuso calo demografico e di un lieve calo degli iscritti al primo ciclo di istruzione, abbiamo confermato per l’anno scolastico 2023/24 i numeri dell’organico assegnato lo scorso anno, aumentando il personale amministrativo destinato alle segreterie, al fine di consentire la gestione delle attività del PNRR, e quello di laboratorio informatico per il primo ciclo di istruzione” le parole dell’assessore provinciale all’istruzione, Mirko Bisesti.

Mirko Bisesti [ Archivio Ufficio Stampa PAT]

Gli aggiornamenti tengono – alla luce del personale ATA – conto non solo del numero degli studenti, ma anche del numero delle sedi e delle scuole e, per il personale ausiliario, anche delle dimensioni di aule e laboratori.

Nell’anno scolastico 2022/2023, anche in considerazione del calo demografico, il numero di collaboratori scolastici era stato rideterminato riducendo lievemente l’organico delle scuole elementari e medie e aumentando quello delle superiori, mantenendo comunque invariato il tetto massimo di posti (1000). Per l’anno scolastico 2023/2024, pur a fronte di una lieve riduzione del numero degli studenti iscritti al primo ciclo di istruzione, si è confermato l’organico dell’anno precedente (669 unità nel primo ciclo e 331 unità nel secondo ciclo).

Per quanto riguarda le segreterie, al fine di garantire continuità al lavoro degli uffici scolastici anche per le attività connesse al PNRR, il personale amministrativo scolastico viene aumentato di 12 posti (6 sul primo ciclo e 6 sul secondo ciclo); saranno invece 7 i posti in più per gli assistenti di laboratorio informatico del primo ciclo di istruzione.

Infine, saranno sei, a partire dal primo settembre, gli assistenti amministrativi di ruolo assegnati ai Circoli di Coordinamento delle scuole infanzia provinciali (uno a Borgo Valsugana, uno a Tione, uno a Rovereto, uno a Malè e due a Trento).

Sempre per quanto riguarda i Circoli di Coordinamento, sarà possibile assumere a tempo determinato (un anno) gli assistenti amministrativi necessari per garantire la presenza di tre figure a tempo pieno.

