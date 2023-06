Nuova Fiat 600: pronta al lancio

Una pubblicità così non si era mai vista. È proprio il caso di dirlo per la nuova Fiat 600, ultimo modello automobilistico prodotto dalla casa di Torino.

Operation No Grey

La vettura, non ancora presentata ufficialmente (si parla del 4 luglio 2023), è stata però osservata in anteprima da molti curiosi nella splendida piazza di Lerici, in Liguria. Contemporaneamente è stato girato un video, disponibile sul canale YouTube di Fiat, in cui la nuova 600 viene letteralmente immersa in una vasca di vernice.

Sulla scena era presente anche il CEO di Fiat, Olivier François, che per l’occasione era nell’abitacolo della nuova auto al momento della “riverniciatura”, da grigia ad arancione. Se l’intento della casa piemontese era quello di farsi notare, allora l’obiettivo è stato pienamente raggiunto, anche grazie all’hashtag usato sui social (#OperationNoGrey).

Il video di presentazione della nuova Fiat 600, #OperationNoGrey

Un nuovo inizio

Ora, dunque, inizia un nuovo capitolo per l’azienda italiana, speranzosa di imitare i risultati delle auto che l’hanno preceduta. Le prime Fiat 600 uscite dalla fabbrica di Torino sono state prodotte tra il 1954 e il 1969, in concomitanza con gli anni del boom economico italiano. Poi, con lo stesso nome o quasi, possiamo ricordare la più recente Fiat Seicento, “in vita” tra il 1998 e il 2010.

Tuttavia, nonostante la condivisione dell’onomastica con le sopracitate, la nuova 600 si presenta di fatto come l’erede della 500 X. Esteticamente le linee sono quelle tipiche di un crossover, con una lunghezza di circa 427 centimetri e una larghezza stimata di 180 centimetri.

Per quel che concerne le motorizzazioni, la nuova 600 sarà in vendita nella versione full elettrica, in grado di erogare 156 CV. Questa sarà quasi certamente affiancata da una versione con motore termico a benzina, il 1.2 turbo 3 cilindri da 100 CV.

Come detto precedentemente, l’auto si inserirà nel segmento delle crossover e il prezzo di partenza giocherà sicuramente un ruolo cruciale per battere le competitor. Alcune indiscrezioni relative alla motorizzazione a benzina parlano di prezzi a partire da 23.000 euro, leggermente inferiori rispetto a quelli proposti dalla sorella del gruppo Stellantis, la Jeep Avenger.

Mancano solamente pochi giorni al 4 luglio, una giornata storica per Fiat e per gli amanti di Fiat, che in questa data negli anni passati hanno visto nascere un’icona del marchio, la sempreverde 500.

Lo stile e il design della nuova 600 sono ormai stati svelati; ora non resta che attendere i dettagli di un’auto che si appresta a scrivere un’altra pagina di storia italiana, ovviamente made in Fiat.

Mattia Nadalini