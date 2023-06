Il successo di Onlyfans ci deve far riflettere e non solo

Onlyfans si sta imponendo come il principale sito di porno al mondo: eppure dietro esso rimangono molti lati oscuri. La ricetta all’apparenza è facile: soldi facili cercando di soddisfare bisogni umani, ovvero relativi alla propria sessualità. Nei fatti però non è così e vi è il rischio che il tutto si trasformi in una preoccupante diffusione della pornografia dopo il boom dei primi anni 2000 con il rischio che ragazze facciano cose di cui si possano pentire – il revenge porn è tutt’ora attuale – e che clienti possano sperperare soldi su soldi rovinandosi economicamente. È un fenomeno strano che spinge infatti le persone con soldi da spendere su contenuti personalizzati. I video di OnlyFans sono contenuti di alta qualità, non modificati o sceneggiati. Mentre puoi trovare migliaia di video su siti porno gratuiti, è difficile trovare materiale di qualità gratuitamente.

Una chiave di lettura del successo di Onlyfans è che il tipo di contenuto che la gente ama guardare è difficile da trovare e richiede molte ricerche. Quindi, quando uno ha i soldi, perché non ottenerlo direttamente dai modelli porno di OnlyFans?

Ma pagare per i porno di OnlyFans non è sempre necessario. Ci sono siti web che conservano video porno di OnlyFans e li rendono disponibili per la visualizzazione gratuita. Quindi perché dovrei spendere o sprecare soldi? Un’altra ragione per cui alcune persone lo scelgono è perché il tipo di contenuto cercato potrebbe non essere facilmente accessibile, o forse hanno esaurito tutto il materiale interessante e cercano qualcosa che soddisfi i loro gusti specifici. Forse cercano anche un tipo di corpo specifico da guardare e lo troverebbero molto più velocemente se pagassero il servizio invece di cercare attivamente di descrivere il loro tipo di corpo preferito usando un linguaggio strano che non ottiene i risultati desiderati.

Uno dei problemi più preoccupanti dell’app è anche che i minori possano riuscire a creare account e vendere contenuti espliciti di se stessi fornendo documenti di identificazione falsi. Sebbene OnlyFans abbia politiche per evitare che ciò accada, alcuni minorenni sono comunque riusciti a sfuggire alle maglie di controllo. Questo è un problema serio, in quanto può mettere questi giovani individui in situazioni pericolose ed esporli all’exploitation.

Inoltre, la pressione di produrre costantemente nuovi contenuti sempre più espliciti può essere emotivamente stressante per i creatori. Può portare a esaurimento e a un disequilibrio tra lavoro e vita personale. Molti creatori si sentono sempre “accesi” e devono soddisfare le richieste dei loro abbonati per mantenere i loro guadagni.

Un altro problema è che una volta che i contenuti vengono caricati sull’app, non possono mai essere veramente eliminati. Anche se un creatore elimina il proprio account o dei contenuti specifici, c’è sempre il rischio che vengano salvati, condivisi o distribuiti senza il loro consenso. Ciò può portare a una perdita di controllo sulla propria immagine e reputazione.

Inoltre, l’atteggiamento di pretesa che alcuni abbonati hanno nei confronti dei creatori può portare a commenti offensivi e degradanti. Questo può essere particolarmente dannoso per la salute mentale e l’autostima dei creatori, poiché potrebbero iniziare a interiorizzare questi messaggi negativi e sentirsi valorizzati solo per le loro capacità sessuali.

Infine, i creatori di contenuti OnlyFans sono particolarmente vulnerabili ai molestatori e ad altri individui malintenzionati che potrebbero cercare le loro informazioni personali e usarle per molestarli o danneggiarli. Anche se OnlyFans ha misure per proteggere la privacy dei creatori, queste misure non sono infallibili e alcuni individui potrebbero comunque essere a rischio.

Nel complesso, mentre l’app OnlyFans può rappresentare una fonte di reddito e di emancipazione per alcuni individui, è importante essere consapevoli di queste possibili conseguenze negative e prendere misure per proteggersi da danni. A riguardo possiamo citare Fabrizio Fratus che in Ideologia del godimento denuncia i rischi derivanti dalla pornografia che può essere la causa della rovina delle coppie e di come i video a sfondo sessuale perversi gratuiti possono destabilizzare i rapporti umani tra le persone. Nel saggio ‘’L’ideologia del godimento’’ Fratus descrive l’impatto che la pornografia ha sulla nostra società, società che, tramite gli strumenti tecnologici, massifica l’offerta della stimolazione erotica a discapito di una sessualità naturale e spontanea.