Muore a 43 anni Leo Radvinsky, l’uomo che ha trasformato OnlyFans

Leonid “Leo” Radvinsky è morto a soli 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. A comunicarlo è stata la stessa OnlyFans, che in una nota ha spiegato che l’imprenditore “si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro” e che la famiglia ha chiesto il massimo riserbo in questo momento. La notizia è stata confermata anche da Reuters, Bloomberg e CBS.

Radvinsky era la figura centrale dietro la trasformazione di OnlyFans in un fenomeno globale. Aveva assunto il controllo nel 2018 e da quel momento aveva impresso una svolta netta al modello di business, portando il sito da realtà di nicchia a uno dei casi più rilevanti e discussi della creator economy legata al mondo dei contenuti per adulti.

Il successo di OnlyFans si è fondato su un’idea semplice ma dirompente: spostare il centro di gravità economico verso i creator. In un ecosistema digitale in cui le piattaforme trattengono una parte consistente dei ricavi, OnlyFans ha puntato su abbonamenti e pagamenti diretti, consentendo a chi produce contenuti di monetizzare in modo più immediato il proprio pubblico. Ma il cambiamento introdotto da Radvinsky non è stato solo economico. Ha trasformato anche la logica del settore: non è più la piattaforma a essere il vero centro del sistema, bensì il singolo autore. L’utente non entra più in un sito per consumare contenuti indistinti, ma cerca una persona precisa, la segue, la finanzia e costruisce con essa un rapporto diretto. È questa personalizzazione del rapporto tra creator e pubblico che ha reso OnlyFans un modello radicalmente diverso dal passato.

Per questo la piattaforma ha inciso ben oltre il solo settore pornografico. OnlyFans ha mostrato in forma estrema qualcosa che poi si è visto anche altrove: la monetizzazione della relazione diretta tra creator e follower. Nel bene e nel male, ha trasformato il contenuto in abbonamento e la fedeltà del pubblico in rendita digitale.

La morte di Radvinsky apre ora un fronte delicato: quello della proprietà e della governance futura della piattaforma.

L’eredità di Radvinsky, comunque, va oltre OnlyFans. Sotto la sua guida, la piattaforma ha dimostrato che si poteva costruire un colosso non solo vendendo contenuti, ma vendendo accesso personalizzato, continuità e relazione.