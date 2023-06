La storia di Alessandro: tradito cinque giorni prima del matrimonio

La storia di Alessandro è senza dubbio uno di quei colpi di scena drammatici che non ci si aspetterebbe mai di vivere. A cinque giorni dal matrimonio, tornando a casa dopo una giornata di lavoro, scopre che la sua fidanzata lo tradiva con il suo migliore amico. La sua vita, che sembrava essere perfetta e stabile, viene improvvisamente sconvolta da un tradimento inaspettato.

Alessandro ha confidato ai conduttori del programma radiofonico “I lunatici” che, una volta aperta la porta di casa, non ha potuto fare a meno di vedere i due amanti in maniera inequivocabile. Questa visione, accompagnata dalla consapevolezza che il tradimento si stava consumando proprio tra le mura domestiche, ha contribuito a peggiorare ulteriormente il suo stato emotivo.

La sua reazione è stata decisa: Alessandro ha deciso di mettere fine alla relazione sia con la sua fidanzata sia con il suo migliore amico. Ha affermato di non essere disposto a perdonare nessuno dei due, poiché il dolore e il senso di tradimento sono troppo profondi per essere cancellati. La sua decisione è definitiva e non sembra propenso a dar loro una seconda possibilità.

Nella notte tra martedì e mercoledì nel corso del programma I Lunatici di Rai Radio2 è arrviata quindi una telefonata attorno alle 2.45 che ha molto colpito tutti gli ascoltatori del programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio.

A prendere la linea Alessandro, un ragazzo che chiamava dall’Umbria: “Come mai non riesco a dormire? Sto lavorando, mi occupo della cura di diversi cavalli, quindi mi sveglio sempre molto presto. Non so se vi ricordate di me, vi ho chiamato un anno fa, dovevo sposarmi. E invece…”

I Lunatici Arduini e Di Ciancio gli hanno chiesto di raccontare cosa fosse successo e lui ha proseguito: “Tornando a casa ho scoperto che la mia futura moglie mi tradiva con il mio migliore amico. Ho aperto la porta di casa e li ho visti in modo inequivocabile. Mancavano cinque giorni alle nozze. Io e lui eravamo amici dall’infanzia, con lei stavamo insieme da cinque anni. Ho troncato con tutti e due. Mi hanno chiesto perdono, ma non voglio più saperne. Per me sarà impossibile perdonare entrambi”.