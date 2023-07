Inaugurata la 36° edizione a Cembra

AL VIA “MÜLLER THURGAU: VINO DI MONTAGNA”

È ufficialmente iniziata la manifestazione dedicata al vitigno simbolo della Valle di Cembra, che fino a domenica 9 luglio offrirà a residenti e turisti degustazioni a Palazzo Maffei, momenti di approfondimento e iniziative dedicate al grande pubblico. Tra gli appuntamenti clou, la premiazione del XX Concorso internazionale Vini Müller Thurgau di venerdì 7 luglio, condotta da Andrea Amadei e lo showcooking etnico dedicato alla cucina dello Sri Lanka.

Taglio del nastro per la XXXVI rassegna Mueller Thurgau: Vino di Montagna realizzata con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali, denominate #trentinowinefest.

Ad accogliere il pubblico, il Presidente del Comitato organizzatore, Renzo Folgheraiter accompagnato da istituzioni locali, provinciali e regionali. In sala, oltre alla Vicesindaco di Cembra Lisignago Laura Tabarelli, che ha ringraziato il Comitato organizzatore per il grande lavoro svolto nell’organizzare un evento che contribuisce a dare lustro non solo al Comune ma all’intera valle, anche il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’Assessore alla Agricoltura Caccia e Pesca Giulia Zanotelli, il Presidente del Consiglio Provinciale Walter Kaswalder e il Consigliere Regionale Lorenzo Ossana.

Intervenuti inoltre il Presidente del Consorzio Vini del Trentino e Senatore Pietro Patton, il Vicepresidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Rosario Pilati, il Presidente dell’Apt Fiemme Cembra Paolo Gilmozzi, la Vicepresidente dell’Ets Valle di Cembra Vera Rossi, il Commissario della Comunità di Valle Simone Santuari e il Presidente BIM Avisio Francesco Dell’Antonio.

Unanime il giudizio per una manifestazione non solo longeva ma che negli anni ha saputo migliorare costantemente in termini di qualità della proposta e internazionalità, contribuendo a far conoscere i vigneti terrazzati della Valle di Cembra e i suoi prodotti dentro e fuori i confini provinciali. Merito della sinergia tra aziende produttive, in cui cresce la dimensione professionale, e dell’impegno del volontariato, che crede nel proprio territorio e nelle sue potenzialità.

Nei prossimi giorni, presso Palazzo Maffei a Cembra si potranno degustare le 76 etichette di Müller Thurgau in rassegna: venerdì e sabato fino alle 24.00, mentre domenica fino alle 20.00. Parte del ricavato verrà devoluto al Consorzio di produttori vitivinicoli “Il Bagnacavallo”, che purtroppo hanno subito i danni della recente alluvione romagnola.

Numerosi gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni: dalla premiazione del 20° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau di venerdì 7 luglio, ore 20.30, condotta dal sommelier e speaker radiofonico Andrea Amadei agli eventi del sabato: il trekking enogastronomico in partenza alle ore 10.00 dal campo sportivo di Cembra, con tappe intermedie e pranzo finale presso l’Agritur Le Cavade, lo showcooking “Sri Lanka Night” con Nicky Brian – concorrente di MasterChef Italia 11 – delle 18.00 presso lo spazio “Fuori di Taste” e la cena sul Viale dei Sapori delle 19.00, fino alla degustazione di cocktail a base di grappa a partire dalle 22.00. Senza dimenticare la musica del dj Cocca.

Domenica 9 luglio, infine, i più curiosi potranno salire a bordo dell’elicottero e godere del panorama dei terrazzamenti vitati dall’alto, per selfie e condivisioni “d’alta quota”, mentre i più sportivi affrontare un giro in e-bike con tappa in tre cantine del territorio.

Nella prima immagine allegata, da sx a dx, Renzo Folgheraiter, Maurizio Fugatti e Laura Tabarelli.