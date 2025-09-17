Dolo-Vini-Miti 2025: vini eroici e turismo slow nelle Valli di Cembra e Fiemme

Dal 9 al 12 ottobre le Valli di Cembra e Fiemme si trasformeranno in un grande palcoscenico naturale per la terza edizione di Dolo-Vini-Miti, il festival che celebra la viticoltura eroica e i vini verticali come simboli identitari del territorio dolomitico. Un evento unico che intreccia degustazioni, masterclass, trekking tra i vigneti, spettacoli e momenti culturali, per raccontare la magia di un territorio dove la vite sfida le montagne e il lavoro dell’uomo diventa patrimonio condiviso.

Il programma di Dolo-Vini-Miti 2025 si apre giovedì 9 ottobre con la tavola rotonda “I Valori della Viticoltura Eroica: dove la vite sfida la montagna”, moderata dal sommelier e divulgatore Andrea Amadei e arricchita dagli interventi di produttori provenienti da Valtellina, Valle d’Aosta, Cinque Terre, Alto Adige e, naturalmente, dalla Valle di Cembra. La discussione metterà in luce le sfide e le opportunità di chi coltiva la vite in condizioni estreme, con vigneti che superano il 30% di pendenza e si sviluppano sopra i 500 metri di altitudine.

Il cuore dell’evento pulsa tra esperienze immersive e incontri di alto profilo. Venerdì 10 ottobre il trekking verticale tra i muretti a secco di Faver sarà seguito dalla masterclass “Sorsi estremi di terre eroiche”, condotta dal wine blogger Francesco Saverio Russo, per poi lasciare spazio alla suggestiva mozARTWINExperience presso Villa Corniole, che unirà musica, teatro e degustazioni in un viaggio sensoriale multisfaccettato.

Sabato 11 ottobre sarà la volta del Wine Trekking Gourmet: cinque chilometri tra i vigneti di Cembra nella loro veste autunnale, con soste gastronomiche curate da chef locali guidati dall’estro stellato di Alessandro Gilmozzi. In serata, a Cembra Cantina di Montagna, spazio all’innovativa masterclass “Vigna veritas”, dove i calici parleranno senza etichetta e il pubblico sarà protagonista di un’esperienza collettiva di degustazione alla cieca. La giornata si concluderà con “Spiriti in scena”, una cena-spettacolo tra gli alambicchi della Distilleria Pilzer, un viaggio teatrale e gustativo nel mondo della grappa, emblema della Valle di Cembra.

La chiusura di Dolo-Vini-Miti 2025, domenica 12 ottobre, avrà il sapore dell’alta montagna con il Trekking Dolo-Vini-Mitico al Passo di Lavazè, tra Pala di Santa, Latemar, Catinaccio e Sciliar, e una degustazione finale a Malga Varena con i prodotti tipici dei caseifici di Fiemme, Predazzo e Moena abbinati ai vini della Valle di Cembra.