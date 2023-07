Fratelli d’Italia in Trentino verso il forzismo, ma l’identità?

Fratelli d’Italia è un partito politico che negli ultimi anni ha guadagnato un considerevole seguito anche in Trentino, ma all’orizzonte incombe l’incognita di diventare un epigono di Forza Italia. Grazie alle sue radici e ispirazioni provenienti da Alleanza Nazionale, ha cercato di porsi come una valida alternativa alle altre forze politiche.

Purtroppo, negli ultimi tempi, si stanno evidenziando segnali preoccupanti riguardo ad una progressiva trasformazione del partito in qualcosa che somiglia sempre più all’esperienza di Forza Italia prima e del PDL poi. Questo è reso particolarmente evidente, a livello locale, dalle recenti adesioni di figure importanti, come Giacomo Bezzi e Andrea Merler, che sono storicamente legate al mondo di Forza Italia degli “anni d’oro”.

Giacomo Bezzi, ex coordinatore provinciale di Forza Italia in Trentino, ha deciso di passare a Fratelli d’Italia, portando con sé un’esperienza politica senza dubbio interessante. Tuttavia, questo trasferimento già solleva delle domande sulla reale identità e indipendenza di Fratelli d’Italia (si ricorda che Giacomo Bezzi è comunque membro della Fondazione AN n.d.r).

La situazione si è ulteriormente complicata con l’adesione di Andrea Merler, figura nota per essere stato, tra le altre cose, simpatizzante di Forza Italia Trentino e dirigente del PDL poi. La sua entrata nel partito porta con sé ulteriori segnali di un’egemonia sempre più marcata delle correnti “Forziste” all’interno di Fratelli d’Italia in Trentino.

La domanda che sorge spontanea è quindi: cosa rimane adesso di Fratelli d’Italia come partito che dovrebbe affondare le proprie radici valoriali e storiche in Alleanza Nazionale? Questa trasformazione verso un partito che sembra sempre più un surrogato di Forza Italia, senza averne le caratteristiche di movimento piramidale e liberista, almeno sulla carta, solleva dubbi sulle reali intenzioni e sul futuro del movimento.

È importante ricordare che Forza Italia ha avuto un ruolo egemone nella storia politica italiana, ma anche che ha perso molta della sua popolarità e credibilità negli ultimi anni. Pertanto, una progressiva somiglianza a Forza Italia potrebbe mettere a rischio l’immagine e la coerenza di Fratelli d’Italia come alternativa autentica e originale all’interno del panorama politico italiano.

Il vero valore di Fratelli d’Italia dovrebbe essere quello di mantenere viva l’eredità di Alleanza Nazionale, un partito che ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione di una destra radicata nel territorio e vicina alle istanze e ai bisogni delle persone comuni. Una trasformazione in una sorta di Forza Italia potrebbe rischiare di allontanare tutto ciò e di non raccogliere le simpatie di una parte della destra Trentina che oggi si trova a corto di opzioni elettorali.

Rimane quindi fondamentale sollevare una critica costruttiva su questa progressiva trasformazione di Fratelli d’Italia. Senza dubbio, le adesioni di Giacomo Bezzi, Andrea Merler, ma anche di tanti altri sollevano seri dubbi sul futuro del partito e sulla sua identità come forza politica indipendente e coerente. È necessario porre attenzione a questo sviluppo e riflettere sulle conseguenze che potrebbe avere sul panorama politico Trentino ma anche, più in generale italiano.