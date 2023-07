Anche Andrea Merler aderisce a Fratelli d’Italia

Tutti sul carro di Fratelli d’Italia e su questo si è aggiunto anche l’avvocato Andrea Merler, un’adesione che assume particolare rilevanza all’interno del Consiglio comunale di Trento.

L’adesione di Merler, già candidato sindaco per l’intera coalizione del centrodestra nel capoluogo trentino, rappresenta la testimonianza della progressiva trasformazione di Fratelli d’Italia in un partito in grado di raccogliere un sentimento diffuso nel paese. Il partito si è aperto a nuove esperienze professionali, personali e politiche radicate nei valori del centrodestra popolare e, nello specifico, nell’ambito trentino, anche autonomista.

L’arrivo di una figura con una lunga esperienza all’interno della macchina amministrativa, come quella di Merler, rappresenta un valore aggiunto imprescindibile per Fratelli d’Italia. In vista delle future scadenze elettorali, come il rinnovo dell’amministrazione provinciale, la presenza di persone con un background amministrativo solido può garantire un dialogo efficace e una collaborazione costruttiva tra governo e autonomia.

Merler, che è stato eletto sin da giovanissimo nelle fila del Pdl, ha dimostrato di seguire coerentemente gli ideali del centrodestra durante il suo percorso politico. L’approdo in Fratelli d’Italia è stato quindi visto dai vertici di Fratelli d’Italia un passo naturale e condiviso, in linea con la sua visione politica e le sue esperienze precedenti.

“La politica trentina ha senza dubbio bisogno di nuovi equilibri e l’ampio consenso che Fratelli d’Italia riscuote sia livello locale, che a livello nazionale potrà dare quel giusto apporto di idee, capacità, innovazione e cambiamento, di cui sempre via è necessità nella politica contemporanea”, ha affermato Andrea Merler.

Il Deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, coordinatore del Trentino Alto Adige per il partito guidato da Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza di questa adesione e la sua rilevanza per la crescita del partito nella regione. La presenza di figure come Merler può contribuire a rafforzare l’asse di dialogo e collaborazione tra Fratelli d’Italia, governo e autonomia, favorendo il progresso e lo sviluppo della regione trentina.

Fratelli d’Italia, quindi, si conferma come un partito in costante crescita, capace di attrarre nuove adesioni e di ampliare il proprio consenso elettorale. L’adesione di Andrea Merler rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’affermazione del partito e il consolidamento della sua presenza nel contesto politico trentino e nazionale.