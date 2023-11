Giunta Fugatti bis. FDI non parteciperà alla prima seduta

Proseguono le tensioni all’interno della Giunta provinciale fra la Lega e il Gruppo Consiliare provinciale di Fratelli d’Italia.

E’ notizia di oggi infatti, quella che gli assessori di Fratelli d’Italia, Claudia Cia e Francesca Gerosa, diserteranno la prima seduta ufficiale della nuova Giunta presieduta da Maurizio Fugatti. A confermarlo, come riporta ANSA, è stato direttamente il Commissario provinciale, Alessandro Urzì, che avrebbe anche evidenziato come, nelle ultime ore, non vi siano stati incontri formali con il Presidente Fugatti.

Sempre ad ANSA, il Commissario Urzì ha dichiarato: “Il presidente sa che è mancato il rispetto degli accordi assunti dai partiti prima delle elezioni. Esiste un problema di equilibrio all’interno della giunta provinciale”.

Le parole di Alessandro Urzì, sempre secondo quanto riferito da ANSA, sarebbero riferite al mancato rispetto di alcuni accordi presi ancora nei mesi scorsi come quello della nomina di Francesca Gerosa come vicepresidente della Giunta. Accordi che avevano portato Fratelli d’Italia a non candidare Gerosa come Presidente della Provincia Autonoma di Trento, scegliendo invece di appoggiare Maurizio Fugatti nella sua corsa alla presidenza.

Ulteriore problema, sarebbe anche quello delle deleghe concesse agli esponenti di Fratelli d’Italia. Deleghe che non avrebbero convinto il partito guidato da Giorgia Meloni e che avrebbero acuito la distanza fra FDI e l’esecutivo guidato da Maurizio Fugatti.

Alessandro Urzì ha poi ulteriormente affermato come, a vantaggio del Trentino, sarebbe importante conservare la Giunta nella sua totalità così da poter cominciare tempestivamente a lavorare rispettando il programma elettorale.