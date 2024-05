Elezioni Europee. FDI e Lega scelgono i loro candidati: Alessia Ambrosi e Roberto Paccher

E' iniziato con queste parole il post, comparso sul suo profilo ufficiale Facebook, con il quale la Deputata di Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi, ha annunciato la propria candidatura alle prossime Elezioni Europee, in programma l'8 e il 9 giugno 2024.

“Nella vita – di fronte alle sfide importanti – puoi scappare, non farti trovare, o magari rifugiarti in mille piccole paroline di prudenza. Io no. Per me politica è cuore e onore”.

Proseguendo nel post, Alessia Ambrosi, ha specificato di non aver voluto sottrarsi di fronte ad una sfida, ritenuta entusiasmante, come quella di riuscire, da trentina, ad essere eletta al Parlamento Europeo dopo un lungo periodo in cui il territorio provinciale non riesce ad eleggere nessun candidato. Aggiungendo: “scappare non fa per me.”

“Ringrazio Giorgia Meloni per avermi scelta come candidata di Fratelli d’Italia per il Trentino e l’Alto Adige alle prossime elezioni europee. Li rappresenterò al meglio: assieme al Veneto dove sono nata e cresciuta, all’Emilia-Romagna e al Friuli- Venezia Giulia che comunque tanto amo” ha poi proseguito la deputata di Fratelli d’Italia.

Concludendo il suo intervento, Alessia Ambrosi, ha anche affermato: “Possiamo farcela: ma solo mi darete, se ci saremo una mano! Grazie per il vostro affetto e per il vostro sostegno!”.

Non solo Fratelli d’Italia però, nella giornata odierna anche la Lega, come riporta ANSA, ha reso noto, per bocca del proprio segretario, Diego Binelli, di aver scelto il candidato da presentare alle prossime Elezioni Europee per il Nord-Est. Si tratta di Roberto Paccher, attuale Presidente del Consiglio Regionale.

Diego Binelli proseguendo nel suo intervento ha chiarito come la figura di Roberto Paccher sia stata ritenuta la più idonea sia per la fedeltà mostrata dalla sua lunga militanza all’interno delle fila del Carroccio sia per la spiccata capacità ed esperienza mostrate nel corso della sua carriera politica. Infine, ha ringraziato Matteo Salvini per aver ascoltato le esigenze e le istanze del territorio Trentino.

Anche lo stesso Roberto Paccher, come riportato ancora da ANSA, ha commentato la notizia dapprima ringraziando i vertici del partito per averlo scelto come candidato per il Trentino nella lista della Lega per il collegio di Nord – Est, aggiungendo di aver raccolto la sfida con entusiasmo e di essere motivato nel portare avanti i temi trentini e le idee di programma della Lega, dicendosi certo che la cittadinanza saprà apprezzare la proposta della Lega.