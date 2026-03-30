Forza Italia si rafforza a Rovereto: entrano tre consiglieri circoscrizionali

Forza Italia rafforza la propria presenza a Rovereto con l’adesione di tre consiglieri circoscrizionali già attivi sul territorio: Giuseppe Di Spirito, Sarah Scarano e Salvatore Vambore. Un passaggio che, oltre al dato numerico, assume anche un significato politico nel quadro del centrodestra locale.

I tre nuovi ingressi vengono presentati dal partito come un segnale di crescita e di consolidamento sul territorio, in una fase in cui il radicamento locale torna a essere uno degli elementi decisivi per misurare la tenuta delle forze politiche nelle realtà urbane. La scelta di puntare su amministratori di prossimità, impegnati nelle circoscrizioni e a contatto diretto con i cittadini, va proprio in questa direzione.

Giuseppe Di Spirito, dipendente di ASUIT e consigliere della Circoscrizione Rovereto Centro, è attivo nella vita amministrativa cittadina dal 2015 e ha maturato esperienza sia in Consiglio comunale sia in ambito circoscrizionale. Accanto a lui entrano in Forza Italia anche Sarah Scarano, avvocato penalista e docente di Diritto, consigliera circoscrizionale a Rovereto Nord, e Salvatore Vambore, docente di Economia aziendale e anch’egli consigliere della Circoscrizione Rovereto Nord.

A rendere più interessante politicamente la notizia è anche il percorso da cui provengono i tre amministratori, tutti usciti da Fratelli d’Italia. Nel caso di Di Spirito, inoltre, il legame con quel partito era stato particolarmente significativo, essendo stato anche presidente del circolo di Rovereto.

Forza Italia legge queste adesioni come la conferma di una linea fondata sulla presenza nei territori, sull’ascolto delle comunità e sull’attenzione ai problemi concreti. È una linea che il partito rivendica come propria e che punta a trasformare il lavoro nelle istituzioni di prossimità in un elemento di credibilità politica.

“Continuiamo a investire sul radicamento territoriale e sulla capacità di rappresentare bisogni reali, trasformandoli in proposte praticabili e utili per la comunità”, afferma il commissario provinciale di Forza Italia, Diego Rossato.