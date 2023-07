MuSe, Anima Mundi – La Giostra della vita

Quando si entra a Palazzo delle Albere e si sale la scalinata che porta alla mostra si è accolti da un clima cinematografico immersivo: colori, fari, profumi e musica che accompagnano un percorso da fare lentamente e in prima persona in un caleidoscopio di percezioni che derivano dalle giostre, che girano su se stesse, raccontando – ciascuna – la dinamica di specifici opposti. Spetta al visitatore capire il filo personale che lo lega ala natura del divenire dell’Anima Mundi cosmico e filosofico.

Il percorso espositivo immersivo grazie alle installazioni presentato, parte dalla percezione della biodiversità e della realtà fattuale della vita biologica, chimica, materiale, fino alla scoperta di vita e morte, luce e tenebra, terra e acqua, sole e luna, angeli e demoni, origine e divenire.

Il racconto si arricchisce delle maschere veneziane di Boldrin e delle opere d’arte di diversi artisti internazionali, non ultima la Giostra della vita dell’artista belga Koen Vanmechelen che è un’opera complessa e da guardare con tutti i sensi, nonché la Cosmopolitan Chicken Project che consiste nell’esposizione di cento polli tassidermizzati su una giostra che fa parte di tutto un percorso personale dell’artista, incentrato sull’argomento postmoderno della realtà trasversale.

Una mostra da vedere e da vivere in prima persona, per trovare ciascuno le proprie risposte sui quesiti esistenziali: non per nulla anche la parte finale, con gli accenti filosofici, lascia ampio spazio per la scelta, per decidere esattamente da che parte stare. MC

Inaugurata il 12 luglio in mostra dal 13 luglio al 29 ottobre 2023 a Trento presso il Muse, Palazzo delle Albere.

