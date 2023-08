A Villa Lagarina domenica al via la Festa dell’Assunta

Tre giornate all’insegna di laboratori, visite guidate, sport ed esposizioni che animeranno la piazza della chiesa del paese e non solo. Anche quest’anno la Festa dell’Assunta, in programma da domenica 13 a martedì 15 agosto 2023 a Villa Lagarina, si preannuncia interessante e ricca di appuntamenti come e più delle ultime edizioni. L’organizzazione è affidata ai collaudatissimi giovani della ProLoco, che dal 2021 preparano la manifestazione in ogni suo più piccolo dettaglio e ieri . L’associazione, composta prevalentemente da giovani under 30, ha dato un deciso cambio di marcia all’evento in questi ultimi due anni proponendo diverse novità e coinvolgendo numerose associazioni e realtà locali. La voglia di mettersi alle spalle il periodo legato alle restrizioni da pandemia è sfociata nella voglia di stare insieme e rimettersi a disposizione per organizzare un evento per tutta la comunità.

LE PAROLE

Nella conferenza stampa di presentazione, condotta da Mirko Prezzi, questa mattina sono state annunciate tutte le novità: “Quest’anno – ha riferito il presidente della ProLoco Giuliano Zandonai – abbiamo dedicato il nostro impegno per rinnovare e migliorare l’evento, affiancando nuove iniziative alla tradizionale festa. Abbiamo arricchito il programma con nuove idee e valorizzato i talenti locali, come dimostrano la mostra di sculture di Alessia Todeschi e la presentazione dei due libri di Eleonora Urso e Athena Zandonai. Queste e molte altre novità si possono trovare in un programma molto ricco frutto del lavoro di un consiglio direttivo composto da 14 giovani che mettono a disposizione tempo e idee per portare un vento positivo di cambiamento e contribuire a costruire una comunità più unita e solidale”.

“Questo evento è molto importante per il paese – ha ricordato l’assessora alla cultura di Villa Lagarina Marta Manica – perché contribuiscono a mantenere vivo il paese. Ringrazio la ProLoco per lo spirito collaborativo che ha messo in campo raccogliendo il testimone dal “Comitato iniziative 15 agosto” e portando avanti una festa nel segno della continuità e dell’innovazione”.

“Manifestazioni come queste – ha fatto eco il marchese Carlo Guerrieri Gonzaga – debbono costituire sempre più la leva per portare un nuovo turismo in paese. Il turista odierno è sempre più esigente, critico e attento e una festa che abbina la genuinità dei giovani alla qualità delle proposte ha tutto quello che serve per soddisfarlo”.

“Un’iniziativa felice – ha spiegato il presidente della cooperativa Dal Barba Alessandro Pontara – e siamo molto felici di poter affiancarci a un gruppo così affiatato e dinamico. La collaborazione nostra e di molte altre realtà locali è segno che c’è ancora voglia di collaborare tra enti e associazioni presenti sul territorio. Queste unioni di intenti possono portare lontano”.

IL PROGRAMMA

La Festa dell’Assunta a Villa Lagarina aprirà i battenti domenica mattina alle 10 con il laboratorio di pasta fresca biologica nel parco Guerrieri Gonzaga, e si susseguiranno diversi appuntamenti per tutti i gusti. Si va dalla visite guidate al Parco Gonzaga e al filatoio di Piazzo alle mostre di Palazzo Libera, dai confronti tra due giovani autrici del paese all’esposizione dell’artista locale Alessia Todeschi fino al curioso percorso Ninja Warriors.

Non mancherà, ovviamente, la musica dal vivo che caratterizzerà tutte le serate a partire dalle 21, dopo un divertente momento dedicato ai più piccoli, la babydance. I primi a salire sul palco saranno i Tributo Clandestino in una serata tutta dedicata a Ligabue, lunedì il concerto del Coro Anin (ore 19.30) anticiperà l’esibizione dei locali Sprtitz Band. Martedì spazio al rap di Mr. Stiv e alle performance dei danzatori della scuola di ballo roveretana 4Fusion Dance School. Tutte le serate si chiuderanno sul ritmo incalzante della musica proveniente dalle consolle dei dj.

A contorno, la buona cucina: per tutte le serate si potrà mangiare all’aperto nella grande tavolata allestita. Ci saranno i piatti tipici della cucina trentina e qualche degustazione come il fritto misto di mare, ma per i più golosi anche panini imbottiti e le sempre apprezzatissime fortaie dolci o salate. Tra le novità di quest’anno l’antipasto a base di anguria, scrocchiarella in collaborazione con la Locanda Dal Barba (che fornirà alle cucine la pasta fresca di propria produzione) e le patate fritte con la buccia. Il tutto servito ai tavoli da dove si potranno effettuare le ordinazioni ed evitare la coda.

E a proposito di cibo, grande attenzione è stata data quest’anno all’ambiente. Grazie all’utilizzo dei bicchieri lavabili e riciclabili, nei quali saranno servite tutte le bevande sulle tavole, si ridurrà del 50% la produzione di rifiuti. Un’attenzione in più per cercare di limitare l’impatto della festa sull’inquinamento.