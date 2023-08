Giuliani e Tognarelli si candideranno nella lista Fugatti Presidente

Si insiste tanto sulla necessità di conoscere e difendere il territorio e per questo motivo quelli della Lista Fugatti Presidente, che fanno della competenza un valore essenziale, parlarne non basta. Federico Giuliani è in questo senso la persona giusta, data la particolare tipologia del tessuto territoriale trentino.



Per lungo tempo a capo dell’Ordine professionale dei dottori Agronomi e dottori Forestali, con vastissima e diversificata esperienza, ha accettato con entusiasmo di mettersi in gioco e candidarsi nella nostra lista: “In Consiglio provinciale mi piacerebbe poter offrire alla gente trentina un contributo tecnico e di esperienza che ho avuto modo di sviluppare direttamente sul campo. Ringrazio il Presidente Fugatti e il Segretario e Capolista Spinelli per la fiducia accordata alla mia persona e per questa importante opportunità”.



“La scelta di Giuliani – commenta a sua volta Spinelli – costituisce per noi un elemento di notevole importanza, anche alla luce dei vari fenomeni cui i nostri territori sono sottoposti dal mutamento climatico. Sarà certamente nel prossimo futuro un tema imprescindibile, ed è fondamentale per tutti avere in Consiglio persone titolate ed esperte al riguardo”.

Pochi giorni fa aveva annunciato la volontà di scendere in campo anche Giansante Tognarelli, una vita dalla parte giusta, al servizio delle trentine e dei trentini.

Già Vice-Questore, una lunga carriera nella Polizia di Stato, dapprima stimato commissario a Rovereto e successivamente a capo della Polizia Stradale di Trento.

Grande il lavoro per la sicurezza di questo emiliano da decenni in Trentino, terra che sa accogliere, rispettare e amare chi si comporta con onestà, dedizione e correttezza.

“Mi accingo a questa nuova esperienza – spiega Tognarelli – con impegno e serietà, dopo oltre 40 anni di attività in divisa al fianco della gente perbene. Spero di poter portare al centro in Consiglio la tematica della Sicurezza, cercando anche tecnicamente di fornire un contributo utile al miglioramento degli standard di vita delle nostre comunità”.

Il segretario e capolista della lista Fugatti Presidente, Achille Spinelli, così commenta: “Un onore per me e per tutte e tutti noi che Tognarelli sia tra i candidati della Lista Fugatti Presidente. Per noi la competenza, a tutti i livelli, è un asset essenziale: il suo contributo di esperienza sarà fondamentale anche in termini programmatici in un settore delicatissimo come la sicurezza”.