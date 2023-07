Provinciali 2023. Fugatti e Spinelli presentano la lista “FUGATTI PRESIDENTE”

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa con la quale, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, insieme all’assessore Achille Spinelli, ha presentato la propria lista “FUGATTI PRESIDENTE”, in vista delle prossime elezioni provinciali che si svolgeranno il 22 ottobre 2023.

Maurizio Fugatti, dopo aver ringraziato i partecipanti per la presenza, ha chiarito di aver voluto presentare il simbolo e la lista a nome del Presidente uscente, come accaduto già in altre occasioni, ritenendola una scelta utile per la coalizione per quello che può rappresentare. Il Presidente uscente della Provincia Autonoma di Trento ha anche specificato come la lista non sia una lista di partito e come si rivolga a coloro che pur non ritrovandosi negli importanti partiti della coalizione, vogliano comunque accordare la propria fiducia al presidente uscente.

“E’ una lista complementare, non alternativa, alle altre liste della coalizione. Si rifà al programma e a ciò che la Giunta provinciale uscente ritiene di aver fatto in questi ultimi cinque anni e si affaccia sullo scenario cercando di attirare l’interesse politico di coloro che ci hanno già dato il consenso nello scorso mandato ma anche di coloro che non c’è l’hanno dato, cercando di andare oltre le ideologie. Questa non è una lista ideologica tipica, chi aderisce a questo progetto deve essere sostanzialmente libero dagli schemi politici, ideologici e guardare la concretezza e il realismo delle cose. Cosa che noi riteniamo, in particolare anche nel mandato di competenza dell’Assessore Spinelli, di aver dimostrato. E ci rifacciamo a quello che abbiamo fatto in questi 5 anni. Siamo a Trento, noi crediamo di non dover essere “futuristi” su quello che riguarda la città, se guardiamo a quelli che sono i progetti portati avanti negli ultimi cinque anni, si può per certi versi vedere anche il programma ed i progetti per i prossimi cinque anni” ha aggiunto ancora il Presidente Fugatti.

Dopo aver ricordato alcuni dei progetti avviati dall’attuale amministrazione provinciale che guardano al futuro come la circonvallazione di Trento, il collegamento Trento-Bondone, l’Università di Medicina a Trento, l’Area di San Vincenzo ridata ai trentini, ha ribadito come i grandi investimenti su Trento vi siano stati e vi saranno, aggiungendo come lo spirito della lista sia quello di allargare la coalizione e intercettare anche coloro che pur non identificandosi nei valori del classico centrodestra autonomista trentino, si ritrovino in quello che la Giunta provinciale è riuscita a fare negli ultimi cinque anni.

Infine, Maurizio Fugatti, ha annunciato che da oggi partirà una campagna che, attraverso l’affissione di manifesti toccherà tutti i principali centri della provincia. Questa, unita ad una campagna pubblicitaria radiofonica e televisiva certifica la discesa in pista della lista.

Una volta terminato l’intervento del presidente uscente, ha preso la parola l’assessore Spinelli che ha ricordato come la nascita di questa lista sia una novità positiva all’interno della politica trentina e che uno degli obiettivi che si prefigge sia quello di mantenere aperto un dialogo costante con il territorio così da continuare a poterne capire eventuali problematiche ed esigenze: “Noi siamo consapevoli di vivere in un mondo estremamente complesso, con problemi che vanno oltre noi e che hanno bisogno di un approccio serio e ponderato con soluzioni approfondite. Fugatti e la sua coalizione hanno dovuto affrontare enormi emergenze come Vaia e il Covid nelle quali si è dato fondo a tutte le risorse a disposizione. In quei momenti difficili il Presidente ha dato sicurezza e infuso fiducia al territorio, con tutto il territorio che riconosce il buongoverno e l’ottenimento di risultati. Mentre il Presidente seguiva questa parte di crisi e di problematiche sanitarie, sono emersi altri problemi di carattere economico e sociale e li sono stati sviluppati strumenti che vivono tutt’ora come “Riparti Trentino” che ha aiutato famiglie, lavoratori, imprese e ha dato sicurezza e fiducia permettendo di guardare con serenità al futuro. Questo è quello che vorremmo ripetere all’interno di questa esperienza politica, l’esperienza della serenità e della fiducia di chi ha dimostrato con opera di buongoverno di saper fare, di saper interpretare i problemi e costruire soluzioni”.

L’assessore, in un altro passo del suo intervento, ha chiarito poi come in quei momenti di difficoltà la Provincia, la Giunta e il Presidente Fugatti siano stati un faro per tutto il territorio dando sicurezza e speranza, aggiungendo: “Noi riteniamo che questa sia un’iniziativa nuova che parte dal positivo di quello che è stato fatto. Noi vogliamo portare la figura del Presidente in un nuovo percorso politico per dare casa a coloro che apprezzano l’azione e la figura del Presidente Fugatti. (…) Abbiamo la necessità di ragionare liberi dagli schemi, di uscire da quella che è la demonizzazione dell’avversario. Dall’urlo eretto a sistema. Dobbiamo fare in modo che la gente abbia una valida proposta in cui credere e con ciò possa evitare la tentazione di fare sempre di tutta l’erba un fascio. Questa è una cosa che non tolleriamo e che vogliamo portare come elemento fondante all’interno di questa lista. (…) Abbiamo bisogno di riportare stima su chi lavora, portare il faro acceso su chi lavora, su chi opera, su chi rischia in proprio per se e per gli altri, mettendo a servizio le proprie conoscenze della collettività e della politica”.

Infine, dopo aver ribadito come serietà e concretezza saranno alla base della politica della lista e come l’obiettivo rimanga quello di porre al centro l’individuo e le sue esigenze anche cercando di allargare gli orizzonti della coalizione verso tutti coloro che pur condividendo i valori classici del centrodestra abbiano apprezzato il serio lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Spinelli ha anche voluto specificare, rispondendo ad una domanda, come i rapporti con la Lega e il resto della coalizione siano ottimi e la collaborazione sia e sarà massima.

Concludendo, Maurizio Fugatti ed Achille Spinelli hanno reso noto come i nomi dei componenti della lista, che saranno uomini e donne di settori diversi e con competenze e provenienze diverse, verranno comunicati più avanti e come la selezione sia ancora in corso.