E’ morto misteriosamente in uno schianto aereo Prigozhin

E’ ormai confermata persino dalla stessa TASS la morte di Evgeny Prigozhin a seguito dello schianto del suo business jet nella regione di Tver. Secondo i dati preliminari, tutte le 10 persone a bordo dell’aereo sono morte nell’incidente.

Così come riferito dall’agenzia TASS jet Embraer si è schiantato vicino al villaggio di Kuzhenkino, durante un volo dall’aeroporto Sheremetyevo a San Pietroburgo. L’aereo apparteneva alla compagnia MNT-Aero ed era pilotato da tre membri dell’equipaggio, insieme a sette passeggeri. Tra i passeggeri si trovava Evgeny Prigozhin, come confermato da Rosaviatsia, l’Agenzia federale per il trasporto aereo.

Dopo l’incidente avvenuto nel corso della giornata odierna, sono state messe in atto immediate reazioni e indagini da parte delle autorità. Rosaviatsia ha avviato un’indagine sull’incidente, mentre sul luogo dello schianto sono presenti rappresentanti delle forze dell’ordine e del Ministero delle situazioni di emergenza. Il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo della Russia ha aperto un procedimento penale, in base all’articolo 263 del codice penale russo, che riguarda la violazione delle regole di sicurezza del traffico e dell’esercizio del trasporto aereo per quanto riguarda il territorio russo.

Prigozhin, che aveva 62 anni, aveva nel 2014 fondato l’organizzazione chiamata Wagner, che ad oggi conta circa 25.000 combattenti.

Questo gruppo ha operato attivamente in diverse regioni, come l’Ucraina, la Siria e l’Africa occidentale. Diventato un vero e proprio capo popolo in Russia, lo scorso giugno aveva guidato un ammutinamento delle sue truppe, spostandole dall’Ucraina e conquistando la città di Rostov sul Don, situata nella Russia meridionale. Questa mossa è stata una minaccia diretta a Mosca, dimostrando la sua sfida ai comandanti militari russi sui conflitti in Ucraina.

La situazione di stallo tra Prigozhin e i comandanti russi si era risolta attraverso un accordo che ha offerto due opzioni: permettere alle truppe Wagner di trasferirsi in Bielorussia o unirsi all’esercito russo.