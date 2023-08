Cavalese: caccia a stupefacenti e a ladri

Per contrastare il sempre crescente fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti nelle Valli di Fassa e Fiemme, il Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese ha adottato diverse misure preventive. Grazie all’impiego di militari dell’Aliquota Operativa, sono stati messi in atto vari servizi mirati, il cui obiettivo principale era rintracciare i narcotrafficanti e reprimere il traffico di sostanze illegali.

In Val di Fassa, uno dei servizi compiuti ha portato alla scoperta di un narcotrafficante proveniente da fuori regione. Grazie alla collaborazione con la Squadra Mobile di Trento, è stata emessa un’ordinanza restrittiva dalla Procura del Centro Italia nei confronti del soggetto, per reati sempre riguardanti gli stupefacenti. Il giovane è stato individuato in una struttura ricettiva dove lavorava con un contratto stagionale e successivamente è stato arrestato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di ulteriori sostanze stupefacenti, probabilmente destinate al mercato locale. Ora il giovane dovrà chiarire le proprie responsabilità di fronte all’Autorità Giudiziaria Trentina.

In Val di Fiemme, invece, è stata effettuata una denuncia nei confronti di un cittadino italiano trovato in possesso di stupefacente destinato allo spaccio. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per individuare gli acquirenti. Inoltre, sono state segnalate due persone locali trovate in possesso di modiche quantità di hashish, che saranno oggetto di indagini ulteriori.

È importante sottolineare anche un altro episodio verificatosi in Val di Fassa, riguardante una giovane italiana responsabile di vari furti presso esercizi commerciali della zona. Grazie all’attività congiunta delle Stazioni Carabinieri di Canazei e Moena, la responsabile è stata identificata e la merce rubata è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Tale iniziativa dimostra come la collaborazione tra le forze dell’ordine possa portare a risultati positivi anche in ambito di prevenzione e contrasto dei reati.

L’impegno del Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese nel contrastare il consumo e il traffico di sostanze illecite nelle Valli di Fassa e Fiemme si conferma essenziale per garantire sicurezza e tranquillità agli abitanti e ai turisti della zona. Grazie a tali operazioni, sarà possibile scoraggiare chiunque si occupi di attività illegali e contribuire alla lotta contro il problema diffuso del consumo di droghe.