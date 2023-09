Cella di Sant’Antonio presso la Chiesa di San Donato

In una laterale della centralissima via del ponte a Bassano si trova una storica chiesa, antichissima, che conserva ancora gran parte delle sue fattezze originali: l’antichissima Chiesa di San Donato. Essa rappresenta un unicum per alcune caratteristiche della costruzione e per le opere antiche in essa contenute, nonché per la presenza della Cella di Sant’Antonio al secondo piano della struttura.

Forse tra le più antiche chiese del bassanese, essa ha una storia molto complessa che copre oltre 800 anni, poiché fu edificata molto probabilmente da Ezzelino nel 1208, anche se si trovano tracce di una citazione del 1157. Eletta come temporaneo luogo di preghiera di passaggio di Antonio da Lisbona (Sant’ Antonio di Padova) che avrebbe dimorato nella Sacra Cella (la cella del Fornetto) situata nel convento in adiacenza della chiesa e che in realtà si colloca in alto sopra l’abside della chiesa stessa. Attualmente la chiesa fa parte della Parrocchia della Santissima Trinità.

Chiesa di S. Donato – Unità Pastorale (parrocchiatrinita.it)