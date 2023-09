Il Post It: Viva l’Italia (immaginando che…)

Immaginiamo di avere bisogno di una visita urgente, facendo i debiti scongiuri s’intende, che so? Una tac completa all’addome, per esempio. Il primo passo… Ops! Oggi si dice step, fa più dandy, definirlo semplicisticamente “passo” pare brutto è come se facesse vergogna. Insomma la prima cosa da fare è recarsi dal medico di base il quale, quest’ultimo, rilascerà un’impegnativa da presentare alla ASL più vicina.

ASL? USL? ASST? ARNAS? A.O.? IRCCS? Noi italiani siamo dei fenomeni! Solo nell’ultimo decennio abbiamo chiuso ben 125 ospedali, ben l’11% del totale, ma in compenso cambiamo nomi su nomi, ai presidi ospedalieri, per rincretinire la gente. Con l’impegnativa in mano ti sorbisci un paio d’ore di fila, bestemmiando come un turco al pensiero per avere provato nel telefonare trovando occupato sempre, tralasciando le prove e riprove via internet scervellandoti tra i mille codici richiesti per ricominciare ogni volta daccapo. Viva l’Italia, l’Italia che non lavora…

Quando finalmente è il tuo turno imprechi più di prima poiché, la prenotazione, non sarà assolta prima di un anno. Un anno? Ed a pagamento? Dopodomani, 320 euro, grazie. Viva l’Italia, l’Italia che paga le tasse per ripagare ancora. Immaginiamo di avere raggiunto l’età per la pensione. Un patronato, hai bisogno di un patronato. Lei è iscritto con noi? No. 50 euro, grazie. Dovrei fare il cumulo tra i versamenti da libero professionista, con l’ENASARCO, e quelli da dipendente con l’INPS.

Certamente, altri 50 euro per iniziare la pratica, grazie. Beh, quantomeno ringraziano, non è poco, mettiamola così. No, con l’ENASARCO, non si può; bisogna avere 20 anni ed un giorno di versamenti, per il minimo, lei ha solo 12 anni. Quindi? Quindi andranno persi. Fatemi capire: non pretendo la pensione, ma i miei soldi versati potrei riaverli? No.

Ah però! Viva l’Italia, l’Italia che ti imbroglia. Un po’ come per coloro morti prematuramente ed i loro versamenti, INPS od altri enti non cambia nulla, finiscono nelle tasche di chissà chi invece di restituire il malloppo agli eredi. Malloppo, infatti. Viva l’Italia, l’Italia che ruba. E l’Italia che s’incazza pensando ai ricongiungimenti da parte degli extracomunitari dove, pure chi non abbia mai versato neppure un centesimo, si ritrova in tasca una pensione negata per una buona parte d’italiani.

Al proposito di pensioni… Immaginiamo di avere un anziano in casa con il reddito al minimo, capita, no? Se avesse bisogno di cure e di assistenza continua pregate il Padreterno lo prenda presto a sé, poiché nessuna casa di riposo, con la pensione al minimo, se lo accollerebbe. Viva l’Italia, l’Italia che se ne frega.

Avete immaginato tutto questo? Adesso potete svegliarvi e continuare nel pensare a l’Italia bella, democratica, e libera. Soprattutto libera di fotterci.

Marco Vannucci