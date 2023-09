Claudio Cia Capolista per FdI. La soddisfazione di Ambrosi

Claudio Cia è stato scelto come capolista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni provinciali trentine. Questa notizia è stata accolta con entusiasmo dall’Onorevole per il Trentino Alto Adige Alessia Ambrosi che ha voluto sottolineare le qualità che rendono Cia una figura autentica e in sintonia con il popolo.

Secondo Ambrosi, Claudio Cia rappresenta l’umiltà, la disponibilità e una rara capacità di ascolto delle persone, comprese quelle più semplici. La sua vicinanza alle persone e la sua impegno sul campo lo hanno reso una figura molto amata e rispettata nel Trentino, come dimostrano i numerosi gazebo da militante che ha svolto in tutta la provincia.

La deputata di Fratelli d’Italia sottolinea “Claudio Cia è il numero uno della lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni provinciali trentine. Sono felice per lui, per questa scelta che premia la sua umiltà, la sua disponibilità, la sua rara capacità di ascolto delle persone, anche delle persone più semplici negli infiniti gazebo da militante in tutto il nostro Trentino. Se esiste una dimensione autenticamente ‘popolare’ della politica, ebbene Claudio incarna questa importante, preziosa dimensione pienamente. I miei complimenti e i miei auguri a lui, così come a tutte le candidate e tutti i candidati di Fratelli d’Italia – persone degnissime e di grande valore – in questa importante battaglia. Sarò come sempre al vostro fianco, con impegno e con passione!”.

Da parte sua Claudio Cia ha affermato: “Da quando il Presidente Giorgia Meloni mi scelse per entrare in Fratelli d’Italia, come Capogruppo in Consiglio Provinciale a Trento, tanto è stato fatto per il nostro territorio. Percorso avviato in tempi non sospetti, attraverso le mie dimissioni dalla carica di Assessore regionale (primo caso nella storia della nostra Autonomia). Questa riconferma come Capolista, insieme ai vertici del partito, non può che riempirmi d’orgoglio. Ma dal punto di vista dell’elettore non cambia il fatto che per votarmi, deve apporre una X sul simbolo di Fratello d’Italia, e scrivere il mio cognome CIA. Questa è pertanto una responsabilità ancora più grande per proseguire il lavoro svolto in questi anni ed essere un punto fisso per i nostri trentini”.

Cia ha poi voluto ricordare che che questa designazione non garantisce alcun vantaggio in termini elettorali, posto che qualsiasi candidato, per essere eletto in Consiglio provinciale, deve raccogliere un buon numero di preferenze personali.

“Della mia attività istituzionale all’interno della legislatura che sta volgendo al termine voglio ricordare 13 disegni di legge presentati, 7 dei quali sono stati approvati, e poi le tante proposte di mozione, le interrogazioni, gli ordini del giorno e le proposte di risoluzione. Ho scelto di elaborare la mia proposta politica ascoltando la gente, girando il territorio in lungo e in largo con i miei oltre 270 gazebo in poco più di due anni (in media 1 ogni 3 giorni, trascorrendo oltre 1.300 ore nelle piazze e nei mercati del nostro Trentino, con il sole o sotto la pioggia). Un viaggio, il mio, tra la gente trentina, per esserci e capire i bisogni e le speranze di questa terra e della sua gente, per condividere con voi e migliorare la mia azione politica insieme a voi”, così Claudio Cia, Capogruppo di FDI in Consiglio nella Provincia autonoma di Trento, Capolista alle prossime elezioni del 22 ottobre 2023.