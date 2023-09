Donne sushi e performances artistiche, il Nyotaimori

La parola Nyotaimori, letteralmente “servire sul corpo femminile“, non vi dirà nulla, perché in genere non appartiene alla cultura europea. Per lo più si usa pensare al sesso, quando si parla di panna e fragole o di crema di nocciole da spalmare in funzione di qualche gioco sessuale, invece la pratica di mangiare dal corpo della donna nuda, che anche in Italia ha avuto il suo momento di gloria pochi mesi fa, indica la pratica di mangiare sashimi o sushi dal corpo di una donna, tipicamente nuda per scopo di meditazione sensuale.

Un tempo era associato a qualcosa di simile alla prostituzione, i Samurai volevano festeggiare con le Geishe le loro vittorie, con questa sorta di festicciola che ricorda le tavole romane. In Giappone, la cultura, ha delle sfumature che agli occidentali sfuggono: l’onore dietro a questa tradizione si è abbassato a qualcosa di particolare, che non ha più un significato esoterico, ma non era così.

Ad ogni modo questo tipo di arte, che a tutti gli effetti può essere considerata come tale, non sarebbe nata per scopo goliardico, bensì per motivo di celebrazione, una sorta di Sacro Graal.

In Europa e in USA la tradizione è più che altro associata a performances artistiche che si mixano con accenti esotici, tanto che si possono trovare diverse declinazioni di queste mostre: dalla donna sushi alla donna modella nuda che posa con la frutta, alla donna che celebra le festività della Primavera o dell’Autunno in costumi che celebrano Madre natura con i premi della terra, etc.. Si tratta di tradizioni e di riti moderni, che nascono in fretta e altrettanto in fretta scompaiono, per tornare a fare capolino qua e là.

Il cibo è notoriamente simbolo della sensualità: ecco perché la scelta del cibo da associare al Nyotaimori è fondamentale. Il cibo che non ha una tendenza alla meditazione sensuale, non avrebbe senso.. nulla toglie che per chi vuole potrà essere sensuale anche la pizza..

Il sushi o il cibo da mangiare con le mani, in genere, sono da preferire: dita o bacchette sono certamente più sensuali delle anonime forchette e cucchiai.

Dal punto di vista della performances per la modella che si presta è piuttosto complicato riuscire a rimanere immobile per tanto tempo, sopportando le forchettate senza perdere il controllo, non è una recita, la donna cibo rimane immobile per ore. A volte si possono anche accompagnare dei pezzi di ghiaccio, il che rende davvero emozionante, anche per la modella, esporre il cibo.

Le donne, attualmente, non sono oggetto di interesse fisico, nel senso che sono coperte con delle verzure e non sono tenute ad andare oltre la posa a tavola. Si possono prestare a questa operazione anche gli uomini, però non si hanno memorie che questo sia un fatto legato alla tradizione, più probabile alla moda. MC