Conflitto Israele-Hamas, al II giorno

Washington annuncia di aver diretto il movimento del gruppo d’attacco della portaerei USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale, una dimostrazione di forza dopo gli attacchi di Hamas contro Israele. Ha anche preso provvedimenti per aumentare gli squadroni F-35, F-15, F-16 e A-10 della U.S. Air Force nelle regioni.

Migliaia di razzi lanciati da Gaza hanno colpito parti del sud e del centro di Israele, tra cui Tel Aviv e Gerusalemme. I militanti di Hamas si sono infiltrati nelle aree israeliane vicino al confine di Gaza, uccidendo e ferendo civili e forze di sicurezza israeliane e prendendo ostaggi, spingendo l’esercito israeliano a contrattaccare.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, facendo il giro dei talk show domenicali, ha detto che i funzionari statunitensi stanno lavorando per verificare se occidentali sono stati uccisi e quanti presi in ostaggio.

I TUNNEL, LE MINACCE, LA POLITICA INTERNAZIONALE

In Libia manifestazioni contro Israele, oltre il confine con il Libano, gli Hezobollah e l’Iran minacciano di intervenire di fianco ai terroristi. Tutti i terroristi di tutto il mondo hanno cominciato a mandare messaggi di approvazione verso Hamas.

I tunnel restano l’obiettivo principale di Israele, ma la loro ricostruzione avvenuta in tempi rapidissimi ha colto in contropiede la difesa israeliana.

Il primo ministro palestinese Mohammad Shtayyeh ha accusato Israele per la guerra, accusandolo di “creare un clima di odio, violenza, incitamento e violazione del diritto internazionale”.

Scoppiano scontri con le forze israeliane nella città di Beit Ijza a Gerusalemme. Oltre 700 i morti di oggi. Secondo le fonti internazionali che sono state riportate in serata da HuffPost, dietro l’attacco a Israele ci sarebbero le direttive iraniane. Nelle foto delle ore 20 italiane in webcam, gli ultimi attacchi in corso a Gaza.

La Guida suprema, si legge su HP, Ali Khamenei il 2 ottobre aveva dichiarato: “Presto Israele sarà colpita. I nostri fidi in Palestina la colpiranno. Quelli che sognano di fare pace con Israele saranno delusi. Non ci sarà mai pace”.

MC