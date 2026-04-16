Costituisce abuso lasciare l’auto sempre parcheggiata nel cortile condominiale

Chi vive in condominio sa bene quanto sia frequente, nonché fastidioso, l’atteggiamento di alcuni condomini di lasciare la propria autovettura costantemente posteggiata nel cortile, o nello spiazzo condominiale.
Questa vicenda è stata oggetto di analisi da parte del Tribunale di Lodi che con la sentenza n. 106 del 27 Marzo 2026 ha sancito un importante principio.
Il caso.
Si rivolgevano al Tribunale di Lodi alcuni condomini che chiedevano di inibire ad un altro condomino di lasciare costantemente posteggiata nel cortile condominiale la propria autovettura.
Il Tribunale di Lodi accogliendo la richiesta aveva modo di precisare che si trattava di un abuso.
Rilevava il Tribunale che il cortile condominiale costituisce una parte comune, l’utilizzo della stessa è disciplinato dall’art.1102 cc che prevede “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Per tale ragione sebbene il condomino potesse liberamente posteggiare la propria autovettura non aveva nessun diritto di impedire agli altri di fare lo stesso.
Questa sentenza non deve essere interpretata come orientamento vincolante, anche perché prima di ottenere un tale provvedimento occorre provare, tramite foto e/o video giornalieri, che la vettura è sempre ferma in cortile o che comunque la sua presenza costante impedisce anche agli altri il libero godimento della parte comune.