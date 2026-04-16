Trento. Piano Giovani di Zona: scade il 21 aprile il termine per la seconda call

C’è tempo fino a martedì 21 aprile per inviare la scheda idea del proprio progetto e partecipare alla seconda call del Piano Giovani di Zona Trento Arcimaga. L’iniziativa è dedicata ai giovani intraprendenti che vogliono entrare nel mondo della progettazione e realizzare le proprie idee nella seconda metà dell’anno.

Oggi pomeriggio, nella sala Natività di via Belenzani 19, dalle 17.30 alle 19, ci sarà l’opportunità di confrontarsi con gli altri partecipanti durante il laboratorio di idee, per essere supportati dai referenti del Piano in tutte le fasi della realizzazione. La consegna del progetto definitivo è prevista entro le ore 23.59 del 21 maggio.

Nella prima call sono stati sostenuti otto progetti, che spaziano tra musica, creatività, partecipazione e scoperta del territorio. I primi a prendere avvio sono stati Music 4 Soul, un laboratorio per comporre insieme una canzone, e Ludicamp, l’evento dedicato al gioco da tavolo e alle attività ludiche.

A seguire, Echo Roots – nuovi sentieri propone percorsi tra laboratori creativi in natura ed esperienze artistiche all’aperto, mentre Trentino Verticale invita a vivere il territorio attraverso attività outdoor e trekking. Corpo/Territorio propone un percorso di esplorazione del rapporto tra corpo, ambiente e territorio montano, mentre MANIFESTA coinvolge giovani in un percorso creativo tra cultura e rigenerazione urbana, che porta alla realizzazione di una restituzione culturale per il quartiere.

Completano il quadro Spazio di RiGenerAzione – Punto Fuxia, che promuove spazi culturali più sicuri, inclusivi e consapevoli, e Gruppo Giovani 2k26, che promuove la nascita di un gruppo di giovani attivo sul territorio, tra momenti di incontro, progettazione condivisa e l’organizzazione di un viaggio.

Per tutti i progettisti in erba, è invece aperta fino al 30 novembre la possibilità di aderire al bando Starters, che con un finanziamento massimo di duemila euro aiuta i giovani nel dare vita ad attività che favoriscono la partecipazione e la cittadinanza attiva.

(Fonte e per conoscere tutti gli appuntamenti in programma e per maggiori informazioni sui bandi: Trento giovani – Comune di Trento)