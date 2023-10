Caffè o cappuccino? Ai lavoratori l’ardua sentenza

La bevanda calda preferita dagli italiani, si sa, è il caffè, non sorprende quindi se l’84% dei lavoratori dichiara di berlo sul posto di lavoro. Quest’abitudine tutta nostrana è in realtà comune anche agli altri Paesi: in Spagna l’83% dei lavoratori beve caffè sul lavoro, in Germania e Francia il 76%. È quanto emerge da una ricerca di EVA (European Vending & Coffee Service Association) che ha investigato le abitudini sui consumi food&beverage di un campione di oltre 4.000 lavoratori di Italia, Germania, Francia e Spagna; in Italia, la ricerca è stata realizzata in collaborazione con CONFIDA, Associazione Italiana Distribuzione Automatica.

Espresso baluardo nazionale, cappuccino bevanda internazionale per eccellenza

Nel Bel Paese l’espresso si conferma il re delle pause in ufficio (78%) mentre i tedeschi consumano principalmente caffè filtro (44%). Gli spagnoli non possono fare a meno del famoso “cortado” (caffè e latte, 60%) e i francesi del caffè americano (51%). Ma è il cappuccino a mettere d’accordo tutti: ormai è la bevanda al caffè internazionale per eccellenza. Quest’ultimo è l’unico prodotto nella top 3 di tutti i Paesi: in Germania (40%) e in Francia (36%) è infatti il preferito dei lavoratori lungo il tragitto casa-lavoro; ma anche il 26% degli spagnoli e il 27% degli italiani lo scelgono per affrontare l’imminente giornata lavorativa. Sarà per questo che si è deciso di stabilire una giornata internazionale dedicata alla bevanda, il Cappuccino Day, l’8 novembre

Caffè rito sociale e il comfort delle vending machine

Il caffè, in qualsiasi sua forma e variazione, rimane la bevanda preferita di praticamente tutti i lavoratori e il distributore automatico si conferma “luogo di incontro” per la pausa caffè con i colleghi per il 37% degli italiani. Spagnoli e francesi scelgono rispettivamente le macchine per capsule (34%) e quelle per le cialde (48%). In Germania, invece, si tende a prediligere le macchine per il caffè americano o caffè filtro (62%). Anche l’orario e il luogo di consumo sono diversi: l’85% dei tedeschi beve il caffè in ufficio entro le 11.30 mentre nella stessa fascia oraria l’81% degli spagnoli lo consuma durante il tragitto casa-lavoro. Due le fasce orarie preferenziali per italiani e francesi: entro metà mattina e poi il pomeriggio sino alle 17.00.

“È interessante notare come il cappuccino sia in realtà diventato una vera e propria passione che valica i confini nazionali. Un fenomeno che riesce a mettere d’accordo tutti, dal 32% dei tedeschi che non può farne a meno quando è al lavoro, sino al 17% degli italiani che, come anche francesi (26%) e spagnoli (24%), lo colloca nella top 3 dei consumi. ” – commenta Paolo Ghidotti, Presidente di EVA. “Dalla ricerca emerge anche la centralità delle vending machine riguardo ai consumi sul luogo di lavoro – continua Pio Lunel, Presidente Imprese di Gestione CONFIDA – Nel corso della settimana lavorativa, infatti, il 56% degli italiani, le utilizza almeno una volta alla settimana per l’acquisto di bevande calde, seguiti da spagnoli (44%), francesi (41%) e tedeschi (37%)”.

Dallo studio emerge anche una differenza netta tra i 4 Paesi quando si parla del luogo di acquisto del caffè durante i trasferimenti casa-lavoro: il 43% dei tedeschi e il 40% dei Francesi preferisce acquistarlo alle macchine per il caffè o alle vending machine prima di arrivare in ufficio, mentre il 47% degli italiani e il 40% degli spagnoli predilige l’acquisto al bar.

E gli snack? Francia e Spagna amano i sandwich, gli italiani biscotti e cracker e i tedeschi i muffin.

I lavoratori di tutti e quattro i Paesi hanno dichiarato che in ufficio mangiano principalmente cibo acquistato fuori dal posto di lavoro, soprattutto tedeschi (60%) e i francesi (58%); il 48% dei tedeschi afferma anche di portare il cibo da casa, seconda opzione in tutti i quattro paesi. Lo snack che mette tutti d’accordo è il sandwhich prodotto più consumato da francesi (56%) e spagnoli (39%). Gli italiani preferiscono cracker salati (40%) e biscotti (35%). Mentre i tedeschi amano i prodotti da forno e i muffin (64%).

Durante il tragitto casa-lavoro uno snack accomuna i gusti di italiani, francesi e spagnoli che hanno eletto loro preferito i biscotti e frollini (rispettivamente scelti dal 36%, dal 36% e 40% degli intervistati) mentre i tedeschi confermano la loro preferenza per prodotti da forno e muffin (53%). Sarà per addolcire la giornata?