Pignedoli e Marini portano il Bypass di Trento nel Consiglio europeo

Ancora polemiche sulla circonvallazione ferroviaria di Trento con il Consigliere Alex Marini e l’Europarlamentare Sabrina Pignedoli pronti a far chiarezza su una vicenda che nei fatti ha diviso anche la maggioranza.

“La Commissione Europea accenderà un faro sul grande pasticcio dei lavori per la circonvallazione ferroviaria a Trento, dato che il progetto è finanziato con circa un miliardo di fondi europei del PNRR. Per questo, grazie anche al lavoro di Alex Marini, consigliere provinciale M5S di Trento, ho presentato un’interrogazione urgente, in modo da verificare le palesi violazioni di questo progetto alle normative europee per quanto riguarda destinazione dei fondi, salute, ambiente, diritti dei consumatori e trasporto”, ha affermato Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

“Ho sollecitato ma inutilmente una risposta della giunta provinciale sul progetto e ora sulla decisione assurda di portare avanti i lavori su un’ex area industriale pesantemente inquinata, messa al momento sotto sequestro dalla magistratura italiana, che indaga per disastro ambientale e inquinamento” ha detto il Consigliere provinciale Marini che è candidato Presidente per il M5S.

Lo scorso 29 agosto il M5S aveva chiesto a tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio provinciale di Trento di sottoscrivere una richiesta di informativa alla Giunta provinciale sulla questione del bypass ferroviario nel capoluogo della Provincia e Alex Marini aveva presentato un’interrogazione per dar voce ai comitati cittadini che si occupano del bypass di Trento.

“Ci sono tonnellate di terra pesantemente inquinata che verranno movimentare senza alcuna precauzione. RFI non vuole bonificare i terreni, violando così il principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente E alla scadenza fissata per giugno 2026 non sarà stato scavato neanche un metro dei 25 chilometri di galleria previsti. Cosa diremo all’Unione Europea?”. Così in una nota i due esponenti del Movimento 5 Stelle, l’europarlamentare Sabrina Pignedoli e il consigliere provinciale di Trento, Alex Marini.