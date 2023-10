Ottimo come sempre il Festival dello sport di Trento edizione 2023!

Tanti ospiti e di tante discipline sportive quest’anno al festival dello sport a Trento, con tema “La grande bellezza”. 5 calciatori vincitori di palloni d’oro sono stati presenti al festival: Baggio, Shevchenko, Ronaldinho, Papin e Rummenigge, storico e forte attaccante della Germania Ovest degli anni 70 e 80, che ha ricordato in particolare la sua esperienza nell’Inter, in una Milano che ha ammesso di apprezzare particolarmente, oltre a sottolineare quanto fosse più difficile fare gol in quegli anni con le marcature strette dei difensori dell’epoca (“ringrazio che sono sano dopo le partite giocate contro Gentile”).

Presente la leggenda della scherma italiana Valentina Vezzali, che dopo aver appeso il fioretto al chiodo si è dedicata alla vita politica ricoprendo per un periodo il ruolo di sottosegretario allo sport e con il suo impegno è riuscita ad introdurre a scuola nella 4a e 5a elementare l’attività motoria gestita da un laureato in scienze motorie, modificando una norma risalente ancora al 1958 e ha sottolineato come da pochi giorni sia stato modificato un articolo della costituzione affermando lo sport come fondamento della crescita e del benessere della persona.

Passiamo poi a un grande ospite come il ciclista Primoz Roglic, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia e che fino a 22 anni si è dedicato al salto con gli sci, per poi decidere di vendere la sua moto per comprare una bicicletta e diventare un professionista.

Passiamo poi al grande basket che ha visto coinvolti Datome e alcuni giocatori vincitori con la Nazionale degli Europei del 1983: Meneghin, Riva, Marzorati, Villalta e Caglieris che si sono dimostrati molto affiatati, simpatici e spiritosi, ricordando quella storica impresa.

LA GRANDE PARTITA AL FESTIVAL DELLO SPORT

Grande presenza di pubblico per la sfida calcistica svoltasi allo stadio Briamasco di Trento tra le “Legends” (con in squadra campioni del calibro di Toni, Barzagli, Di Biagio, Oddo, Dida, Serginho, Pizarro, Aldair, Fuser) e la Nazionale delle Poste Italiane allenata da Di Livio, ex giocatore della Nazionale e di Juventus e Fiorentina: punteggio finale 3-3 con le Legends che gli ultimi minuti hanno giocato in 12 per recuperare lo svantaggio, perdendo però ai rigori.

CAMPIONISSIMI IN CARICA E OSPITI DI ECCEZIONE

Altre presenze importanti durante le conferenze sono state quelle di Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, e degli ex giocatori Barzagli e Marchisio che hanno sottolineato più volte il loro senso di appartenenza alla Juventus e il loro amore per questa squadra.

Gran finale domenica 15 ottobre: le campionesse di pallavolo Egonu e Silla che hanno raccontato il loro mondo anche attraverso simpatici aneddoti e del loro rapporto altalenante con i “social”. Lo specialista del salto in alto Tamberi, bi-campione Mondiale e campione Olimpico in carica.

Ibrahimovic, il fuoriclasse svedese che nella sua carriera ha militato nell’Ajax, poi Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, dimostrando sul palco quanto grande sia il suo ego e il suo sentirsi forte e decisivo, comunque un personaggio pubblico molto amato e osannato da una numerosa presenza di pubblico (con persone in fila dalle 8 di mattina per entrare all’evento che si è svolto alle 14!).

Da sottolineare anche la presenza costante di Jury Chechi in piazza Dante in veste di coach per chi si voleva cimentare nell’utilizzo della struttura calistenica messa a disposizione del pubblico.

Insomma un Festival ricco e apprezzatissimo, appuntamento al 2024!

Gobber Giovanni