Il Napoleon di Scott in attesa della miniserie HBO

Realizzare un film su Napoleone non è facile e anche il film “Napoleon” del 2023, diretto da Ridley Scott e interpretato da Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone Bonaparte, è nel solco di quella che si può definire quasi una maledizione. Prima di lui un genio del calibro di Kubrick cercò di realizzare per anni un film su Napoleone concentrandosi su uno studio dei personaggi, piuttosto che su una lezione di storia, per offrire una visione più approfondita di Napoleone e quindi passando per la sua relazione con l’Imperatrice Giuseppina.

Giuseppina, donna di sofisticata intelligenza, è apparsa a parere di molti prima di tutto solo una donna dai facili costumi e ciò si evince da una delle prime scene, quando lei, al secondo appuntamento con il generale, offre il suo corpo senza mezzi termini. L’intelligenza di Giuseppina viene quindi minimizzata e la sua figura è relegata solo alla sua bellezza fisica. Il legame che legava l’imperatore francese con la sua imperatrice certo non si basava solo sulla bellezza e sulla fisicità della donna. Oltre a ciò c’è l’imprecisione sul fatto che avesse i denti rovinati dalla masticazione della canna da zucchero.

Per questi motivi è stata svilita sia la figura di lei, sia l’immagine di Napoleone il quale sembra che, in assenza di Giuseppina, non sia in grado di agire nè di pensare, tanto è vero che dopo la morte di lei le battaglie di Napoleone non vanno come sperato. È come se il destino di milioni di francesi fosse in mano alla storia d’amore e al sentimento che legava i protagonisti del film di Scott.

Dal punto di vista storico non sono poi mancate le critiche come la scena degli spari di cannone contro la grande Piramide di Giza, evento non avvenuto anche se ripreso nel film.

Il film “Napoleon” di Ridley Scott rappresenta un’opera cinematografica piacevole da andare a vedere, e quindi consigliata, che punta ad offrire uno sguardo sulla vita e sui drammi di Napoleone Bonaparte, un ottimo film in attesa di vedere la miniserie che pare di prossima realizzazione ad opera di un gigante del Cinema che corrisponde al nome di Steven Spielberg che ha annunciato la realizzazione di una miniserie in 7 parti per HBO sulla base di quella sceneggiatura tanto amata da Kubrick ma poi mai realizzata. Dal punto di vista realizzativo la sceneggiatura originale di Kubrick di 149 pagine è parsa utilizzabile anche così per una mini serie.

