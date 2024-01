Meloni riparla della Ferragni: “Reazione della sinistra scomposta”

Non si placa la vicenda che vede coinvolta Chiara Ferragni, la quale oggi ha subito un nuovo intervento da parte della premier Giorgia Meloni in occasione della conferenza stampa di fine anno, conferenza poi diventata di inizio anno. Tra i vari argomenti trattati anche quello relativo alla nota influencer Chiara Ferragni e sul dibattito che è emerso in merito alla trasparenza e all’effettivo impatto delle iniziative di beneficenza. Ad esempio, la pubblicizzazione di un pandoro prodotto da una nota azienda dolciaria nazionale, che vedeva la sponsorizzazione della Ferragni e destinato a sostenere la lotta contro il sarcoma di Ewing, ha generato controversie in quanto una parte significativa dei proventi non è stata devoluta in beneficenza. La vicenda aveva visto protagonista anche Giorgia Meloni che in occasione dell’evento organizzato dal suo partito, Atreju, aveva velatamente mosso un’accusa nei confronti delle figure degli influencer. Successivamente, Ferragni ha annunciato di aver donato un milione di euro all’ospedale Regina Margherita e si è pentita per aver legato attività commerciali a iniziative di solidarietà.

“C’è una questione di trasparenza sulla beneficenza, su cui forse bisogna lavorare” affinché il caso singolo “non impatti sulla beneficenza: capire quali sono oggi le regole di trasparenza ed eventualmente immaginarne di migliori potrebbe essere utile per tutti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa di fine anno parlando del caso Ferragni, un caso che ha scosso l’opinione pubblica italiana data la notorietà dell’influencer.

Meloni ha anche detto: “Per quello che riguarda gli influencer e il ritorno di Chiara Ferragni non ho nulla da dire, figuriamoci, salvo che mi ha molto colpito la reazione scomposta della sinistra quando io ho ad Atreju espresso un concetto che credevo la sinistra dovesse condividere e cioè che ha più valore chi produce un pandoro per dire che chi lo griffa” ha detto Meloni.