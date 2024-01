IA. Commissione UE adotta approccio strategico per il proprio utilizzo dell’intelligenza artificiale

La Commissione europea ha adottato oggi una comunicazione nella quale delinea la propria visione strategica per promuovere lo sviluppo e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale legali, sicuri e affidabili ai fini del proprio uso interno.

Con tale documento la Commissione anticipa e si prepara, da parte sua, all’attuazione della normativa dell’UE sull’intelligenza artificiale, la prima normativa organica al mondo sull’IA. La comunicazione prevede azioni concrete relative al modo in cui la Commissione svilupperà la capacità istituzionale e operativa per garantire un uso sicuro, trasparente e antropocentrico dell’IA nel proprio lavoro. La Commissione si sta inoltre preparando a collaborare con le pubbliche amministrazioni dell’UE, nonché con le start-up innovative e le imprese GovTech, riguardo all’adozione e all’uso dell’IA da parte di tali soggetti.

In linea con le azioni chiave di questo approccio strategico, la Commissione si impegna a elaborare orientamenti operativi interni per un uso sicuro, affidabile e legittimo dell’IA, in virtù delle quali il personale riceverà orientamenti chiari e pragmatici sul modo di rendere operativi i sistemi di IA. Si procederà inoltre alla classificazione e valutazione dei sistemi di IA esistenti e futuri utilizzati dalla Commissione, applicando un approccio basato sul rischio, come indicato nella legge sull’IA. La Commissione garantirà che tutti i sistemi di IA utilizzati siano compatibili con i valori europei e non rappresentino una minaccia per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali delle persone.

La comunicazione istituisce inoltre alcune strutture di governance organizzativa per adempiere agli obblighi della Commissione in materia di IA. Tali strutture agevoleranno l’adozione di un’IA affidabile e conforme alla normativa sull’IA (una volta entrata in vigore), valuteranno gli aspetti relativi all’IA nei nuovi investimenti informatici, sosterranno e monitoreranno il rispetto degli orientamenti operativi interni e agevoleranno la messa in rete “dal basso verso l’alto” del personale interessato. Per sfruttare appieno il potenziale dell’IA come strumento utile ad assistere il personale e sostenere l’elaborazione di politiche antropocentriche, gli addetti della Commissione riceveranno orientamenti e la formazione necessaria per diventare utenti qualificati dell’IA.

Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l’amministrazione, ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale è diventata un settore di importanza strategica per la Commissione e per molte altre organizzazioni. Con la comunicazione della Commissione sull’intelligenza artificiale abbiamo introdotto le garanzie necessarie per sfruttare al meglio le enormi opportunità che l’IA offre alla nostra istituzione, a vantaggio del nostro personale e di una buona definizione delle politiche. Stiamo intensificando i nostri sforzi per promuoverne l’uso sicuro ed etico affrontando allo stesso tempo i rischi che può comportare, in piena conformità con la legge dell’UE sull’IA.”