Europee. Centro Europeo Consumatori Italia lancia campagna dedicata alle elezioni

Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) lancia oggi la nuova campagna informativa sui social network dedicata alle imminenti elezioni europee 2024.

Il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC) lancia oggi la nuova campagna informativa sui social network dedicata alle imminenti elezioni europee 2024. Un’iniziativa volta ad evidenziare l’importanza delle elezioni europee per i consumatori e a promuovere una partecipazione più informata e consapevole nel processo decisionale dell’Unione Europea.

Le elezioni europee, che in Italia si svolgeranno sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 rappresentano un momento fondamentale per i cittadini europei che con il proprio voto eleggono i membri del Parlamento Europeo e, di conseguenza, l’orientamento delle politiche dell’UE su temi cruciali. In questo contesto, è essenziale comprendere il ruolo che le istituzioni europee svolgono nel plasmare e sviluppare norme, regolamenti e direttive che influenzano direttamente la nostra vita quotidiana, nonché il nostro futuro comune.

Per questo motivo, il Centro Europeo Consumatori ha realizzato una campagna informativa articolata in cinque brevi video, alcune storie e un post, che saranno pubblicati sui profili social del Centro (Instagram e Facebook) per aiutare i consumatori a comprendere il processo elettorale, i principali temi in gioco e come esercitare il proprio diritto di voto in modo consapevole.

Da oggi e fino al giorno delle elezioni (8 giugno 2024), saranno pubblicati i contenuti programmati della campagna che affronteranno diverse tematiche importanti:

– Quando e cosa si vota:

È il titolo del primo video, già online, che offre una chiara panoramica delle elezioni europee, del loro scopo e delle procedure che ne regolano lo svolgimento.

– Cosa fa l’UE per te cittadino?

Il video, in collaborazione con il Centro Europe Direct di Roma Tre, informa sulle iniziative dell’UE per migliorare la vita dei cittadini europei. Copre temi come viaggiare senza controlli alle frontiere, diritti nei trasporti e opportunità di studio, lavoro e volontariato in tutta l’UE alle stesse condizioni dei cittadini locali, e così via.

– Cosa fa l’UE per te consumatore?

Si vuole sottolineare l’importanza delle normative a tutela dei consumatori e del ruolo dei rappresentanti nel Parlamento europeo nel garantire e rafforzarne i diritti. Grazie all’UE, beneficiamo di elevati standard di sicurezza dei prodotti, di importanti diritti in materia di protezione dei dati personali e di significative tutele quando viaggiamo ed effettuiamo acquisti oltre frontiera, anche grazie alla Rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net).

– Come si vota:

Per informare su diversi aspetti cruciali delle elezioni europee, come l’eleggibilità, le modalità e il processo di voto. La cittadinanza dell’UE offre, infatti, la possibilità di votare nel proprio paese di origine, all’estero o nello Stato membro dell’UE di residenza.

– Perché è importante votare?

Le elezioni europee rappresentano un’opportunità unica per decidere il futuro dell’UE e far sentire le nostre opinioni su temi prioritari. Votare è essenziale per affrontare le sfide e far eleggere i deputati al Parlamento europeo che meglio potranno garantire i nostri diritti nell’elaborazione di nuove leggi.

– Storia del Parlamento europeo:

Informare sulla storia e il ruolo del Parlamento europeo è essenziale in vista delle elezioni europee. Conoscere la sua evoluzione, le sfide affrontate e la trasformazione aiuta a comprendere l’impatto che lo stesso ha nel processo decisionale dell’UE e il contesto in cui si svolgono le elezioni.

In conclusione, la campagna informativa rappresenta l’impegno del Centro Europeo Consumatori Italia a fornire informazioni chiare e accessibili per aiutare i consumatori a comprendere e partecipare attivamente nel processo democratico dell’UE, garantendo che ogni consumatore possa esercitare il proprio diritto di voto in modo consapevole e responsabile.