Il Post It: da Vannacci a Vannucci, il mondo al contrario

Pausa pranzo, a casa, tv accesa su un TG. Finito il telegiornale un po’ di vil pecunia, leggesi pubblicità, malgrado l’obbligo del canone. Nel Belpaese funziona così. Parte la reclame ed ecco 2 gay baciarsi dopo un goal della Nazionale. Il pride a casa tua, dice la pubblicità. Dò un’occhiata alla porta per sincerarmi che sia chiusa. Fuori è maltempo, sia mai…

Secondo spot, voilà i profilattici Durex. Due giovani gay abbracciati, in un letto, fanno pari col successivo fotogramma di due pulzelle intente a baciarsi secondo Saffo vivendi. Guardo se pure le finestre fossero ben chiuse, il tempo tende al peggio. Mi alzo della sedia, lasciando la tavola, con una domanda birichina in testa: un preservativo per i gay ci può stare, ma le lesbiche lo usano per gonfiarlo a mo’ di palloncino?

Sto invecchiando, lo so, sarà per questo rimpiango il tempo in cui potevamo chiamarli in dialetto.

Benvenuti nel Belpaese.

Marco Vannucci